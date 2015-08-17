فرمانداران باید مانع از خرید خارج از استان توسط دستگاه ها شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم فدعمی ظهر امروز دوشنبه در سمینار علائم راهنمایی و رانندگی و خط ‌کشی خیابان‌ها که در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در زمینه تهیه و تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی لازم و مورد نیاز را باید از ظرفیت های درون استانی استفاده کنیم.

وی افزود: تابلوهای راهنمایی و رانندگی در برقراری ایمنی جاده های بسیار اهمیت داده و نقش ویژه ای را در تأمین امنیت رانندگان ایفا می کند. بنابراین همه باید نهایت تلاش خود را در راستای نگهداری از این تابلوها به کار بگیرند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ‌های خوزستان تصریح کرد: با توجه به اهمیتی که برای تابلوهای راهنمایی و رانندگی از آن نام برده شد و همچنین نقش ویژه این تابلوها در تهیه ایمنی جاده ها و امنیت رانندگان بهتر است تا نسبت به تولید هر چه بیشتر این تابلوها اقدام کرد.

فدعمی بیان کرد: یکی از توصیه های مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به جای تهیه تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی از سایر استان ها، نسبت به تهیه آنها در خوزستان اقدام کرد. به هرحال تولید بومی با توجه به شناخت از نوع جاده ها صورت گرفته و ضمن کارآیی بهتر فواید بسیاری را نیز با خود به همراه دارد.

وی ادامه داد: به هر حال خوزستان قابلیت تهیه و تولید علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی را داشته و در صورت استفاده از این قابلیت و ظرفیت فواید بسیاری برای استان به همراه خواهد داشت. رونق اقتصاد و افزایش اشتغالزایی برای مردم این استان از جمله این فواید است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ‌های خوزستان عنوان کرد: فرمانداران نمایندگان عالی دولت در هر شهرستانی بوده و از آنها انتظار می رود تا مصوبات شوراهای شهر خود را در راستای عدم خرید خارج از استان توسط نهادهای مربوطه را کنترل کنند.

فدعمی یادآور شد: اگر فرمانداران نظارت کافی را بر این مسئله داشته باشند، قطعا می توانیم شاهد حرکتی ارزشمند در زمینه ضرورت های جاده ای از جمله علائم، خط کشی ها که در نهایت منجر به توسعه استان می شود، باشیم.

وی تأکید کرد: در حقیقت ایمنی جاده ها به دلیل اینکه با جان انسان ها در ارتباط است، در لیست اولویت های مهم هر کشوری قرار دارد. بنابراین در جهان برای این مسئله اهمیت ویژه ای قائل شده و آن را یکی از ضروریت های مهم خود می دانند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ‌های خوزستان اظهار کرد: متأسفانه برخی مواقع آسیب رسانی به تابلوهای راهنمایی و رانندگی نصب شده در مسیرها مشاهده می شود. باید فرهنگ سازی و آموزش لازم در ارتباط با نگهداری و محافظت این تابلوها در راستای تأمین امنیت جاده و در نهایت تأمین جان رانندگان و مسافران به همه مردم ارائه شود.

فدعمی اضافه کرد: متاسفانه برخی افراد با نصب برچسب هایی نسبت به مخدوش شدن علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی اقدام می کنند. ممکن است دلیل چنین کاری عدم آگاهی نسبت به نقش مهم و اساسی این تابلوها و علائم از سوی مردم باشد، بنابراین باید اهتمام بیشتری را به بحث آموزش و فرهنگ سازی داشته باشیم.

وی در پایان گفت: همه مردم باید بدانند که علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی موجب راهنمایی رانندگان و عدم گمراهی و سرگردانی آنها در جاده ها می شود. این تابلوها و علائم حتی در آگاهی بخشی رانندگان برای پیچ و خم های جاده نیز بسیار موثر بوده و جزو عواملی است که از بروز تصادفات رانندگی جلوگیری می کند.