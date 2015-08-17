«کاربو ترمینال» در فرودگاه خرم آباد راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی لرستان اظهار داشت: باید با اقدامات لازم زمنیه راه اندازی کاربو ترمینال در فرودگاه خرم آباد فراهم شود.

وی با بیان اینکه با توجه به اخذ مجوز مرز تجاری هوایی در فرودگاه خرم آباد این اقدام باید عملیاتی شود گفت: در این راستا باید با برنامه ریزی مناسب یک سوله و امکانات لازم برای راه اندازی کاربو ترمینال در فرودگاه خرم آباد صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد ادامه داد: این اقدام باید بیشتر برای صادرات محصولات کشاورزی استان عملیاتی شود.

سلاح ورزی همچنین به برنامه ریزی صورت گرفته برای صادرات ۲۸۰ میلیون دلار کالا از استان لرستان طی امسال گفت: با توجه به میزان صادرات صورت گرفته در استان طی چهار ماه نخست امسال از برنامه پیش بینی شده در این زمینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد عقب هستیم.

وی تصریح کرد: در این راستا برای تحقق برنامه های پیش بینی شده در این زمینه باید تلاش ها در هفت ماهه باقی مانده سال بیشتر شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد همچنین به تاسیس مرکز تعاملات تجاری لرستان در کشور عراق اشاره کرد و گفت: در این راستا برای راه اندازی دفتر این مرکز نیازمند ۲۰ هزار دلار در ماه هزینه هستیم.