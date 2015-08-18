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۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

سرپرست شرکت آبفار همدان در گفتگو با مهر خبر داد؛

بهره برداری از ۸ پروژه آب روستایی همزمان با هفته دولت در همدان

بهره برداری از ۸ پروژه آب روستایی همزمان با هفته دولت در همدان

همدان - سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان از بهره برداری هشت پروژه تامین آب شرب روستایی همزمان با هفته دولت در این استان خبرداد.

حبیب مومیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برای تکمیل و بهره برداری از هشت پروژه آبرسانی به روستاهای استان همدان حدود دو میلیارد تومان هزینه شده است.

وی اظهارداشت: پروژه های قابل افتتاح درهفته دولت شامل اجرای خط انتقال، تجهیز چاه آب شرب، حفر مکانیکی چاه، ساخت و تجهیز ایستگاه پمپاژ، اجرای خط برق و غیره است.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان یادآورشد: این تعداد پروژه در روستاهایی همچون کرتیل آباد در شهرستان ملایر، یلفان، عبدالرحیم و گنبد در شهرستان همدان، طاوه و سناج در شهرستان فامنین، داق داق آباد در شهرستان کبودرآهنگ و قره بلاغ در شهرستان رزن اجرا شده است.

حبیب مومیوند با بیان اینکه استان همدان دارای یک هزار و ۷۲ روستا است که از این تعداد ۹۳۲ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعيت دارند، بیان کرد: جمعيت روستايی استان بيش از ۷۱۶ هزار نفر معادل ۴۲ درصد جمعيت كل استان است كه اين ميزان بيش از ۱۰ درصد از متوسط كشوری بالاتر بوده و اين فراوانی جمعيت مسئوليت شركت آبفار را در تامين آب سالم و بهداشتی برای روستايیان بيشتر كرده است.

وی در ادامه گفت: هم اكنون ۸۴ درصد جمعيت روستايی استان همدان نزدیک به ۷۶۵ روستا در قالب ۱۵۵ هزار مشترك از خدمات شركت آب و فاضلاب روستایی استفاده می کنند.

حبیب مومیوند افزود: درحال حاضر آب مورد نياز روستاهای استان همدان از طریق ۹۰۰ حلقه چاه عميق، نيمه عميق و دستی و همچنين ۴۰۰ چشمه و قنات به صورت بهداشتی و سالم تامین و توزیع می شود.

کد مطلب 2885708

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