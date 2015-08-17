۱۹ هزار زوج لرستانی متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ساکی ظهر دوشنبه در حاشیه ششمین جلسه کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال لرستان اظهار داشت: عدم تعادل بین منابع و مصارف بانکی دلیل نمی شود که بانک ها از اعطای تسهیلات خودداری کنند لذا تسهیلاتی که برای پرداخت آن ها تعهد داشته باشیم را پرداخت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات بهسازی مسکن روستایی در سطح استان در حال اجراست بیان داشت: تسهیلات اشتغال زایی و خود اشتغالی سازمان بهزیستی نیز در حال پرداخت است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های لرستان میزان تعهد پرداخت تسهیلات وام ازدواج استان را حدود هزار میلیارد ریال برشمرد و گفت: در سال ۹۱ تعداد وام های ازدواج پرداخت شده در استان ۲۱ هزار و ۲۳۷ فقره بود که این رقم در سال ۹۲ به ۲۵ هزار و ۴۹۳ فقره وام افزایش یافت.

ساکی افزود: در سال ۹۳ تعداد ۳۴ هزار و ۳۰۷ فقره وام ازدواج در استان پرداخت شد و طی سال جاری نیز چهار هزار و ۵۰۰ فقره وام ازدواج به زوج های جوان پرداخت شده است.

وی تعداد زوج های متقاضی تسهیلات ازدواج در لرستان را ۱۹ هزار و ۱۴۶ نفر برشمرد و بیان داشت: به تدریج و در طی سنوات آتی به این افراد تسهیلات ازدواج پرداخت خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های لرستان با بیان اینکه تسهیلات صندوق توسعه ملی طبق روال خود در حال پرداخت است عنوان کرد: میزان سرمایه گذاری در استان به سمت بانک ها و موسسات خصوصی با توجه به نرخ سود بالایی که پرداخت می کنند سوق داده شده است.

ساکی اضافه کرد: اگر بتوان دو هزار میلیارد تومان منابع شبکه بانکی که در اختیار بانک های خصوصی و موسسات است را وارد چرخه پرداخت تسهیلات کرد می توان به اشتغال و تولید استان کمک های زیادی صورت گیرد.