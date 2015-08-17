به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس، مصیب امیری بابیان اینکه در هفته دولت موزه تخصصی نی‌ریز بااعتباری بالغ‌بر دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد افزود: این موزه تخصصی در زمینی به مساحت یک هزار و ۲۵۰ مترمربع و محوطه شش هزار متری با عنوان موزه خط و کتابت شیخ احمد نی‌ریزی ساخته‌شده است.

وی ادامه داد: موزه تخصصی نی‌ریز با ساختمان دوطبقه شامل یک گالری و دو اتاق کنفرانس یا آمفی‌تئاتر، اتاق خزانه و اتاق‌های اداری و راهروهای مختلف با کاربری گالری ساخته‌شده است.

امیری، گفت :طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بخشی از گالری‌های این موزه به اشیاء و اقلام تاریخی اهدایی مردم فارس تعلق دارد .

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع‌دستی و گردشگری فارس در ادامه سخنانش به راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی گردشگری در فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز اشاره کرد و گفت : این مرکز به‌منظور ارائه خدمات مناسب به گردشگران ورودی به این استان راه‌اندازی می‌شود که ازجمله خدمات این مرکز ارائه نقشه و بروشورهای اطلاع‌رسانی گردشگری و معرفی جاذبه‌های تاریخی فرهنگی و واحدهای اقامتی - خدماتی و رفاهی در استان فارس به گردشگران است .

وی اضافه کرد: مرکز اطلاع‌رسانی گردشگری فارس در فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب شیراز بااعتبار ۳۰ میلیون تومان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

امیری همچنین از نصب سیستم دوربین مداربسته جهت کنترل و حفاظت الکترونیکی در برخی از آثار شاخص تاریخی فرهنگی این استان خبر داد و افزود: هم‌اکنون در بسیاری از اماکن شاخص تاریخی استان مانند مجموعه‌های حافظ ، سعدی و مجموعه جهانی تخت جمشید و ... از سیستم حفاظت الکترونیکی استفاده می‌شود که در هفته دولت سیستم دوربین مداربسته جهت کنترل و حفاظت از مجموعه تاریخی فیروزآباد ( کاخ اردشیر ساسانی ) بااعتبار ۲۰ میلیون تومان و مجموعه جهانی پاسارگاد بااعتبار ۴۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد .

وی در ادامه، گفت : همچنین در این هفته شاهد رونمایی از کتاب بانک اطلاعات جامع گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی استان فارس خواهیم بود .

مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: این کتاب به همراه لوح فشرده مربوطه حاوی تمامی اطلاعات موردنیاز گردشگران در عرصه خدمات گردشگری ، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی است که با همکاری بخش خصوصی تهیه و تدوین‌شده است .

امیری در ادامه سخنانش از راه‌اندازی سیستم آبیاری تحت‌فشار (مکانیزه) در مجموعه‌های فرهنگی حافظ و سعدی خبر داد و گفت : اجرای سیستم آبیاری مکانیزه در این دو اثر شاخص تاریخی - فرهنگی شیراز که دارای محوطه و فضای سبز هستند با توجه به اجرای طرح ساماندهی فضای سبز و صرفه‌جویی در مصرف آب این اقدام یک ضرورت به شمار می‌رفت ، ازاین‌رو بااعتبار ۶۲ میلیون تومان این دو مجموعه به سیستم آبیاری قطره‌ای مجهز شدند .