۱۲۹ پروژه برق در مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق مازندران، قاسم شهابی گفت: مهمترين اين طرح ها شامل احداث ساختمان اداری، تامين برق مسكن مهر، مرمت و توسعه روستايی، توسعه و احداث شهری، احداث خطوط محوری چاههای كشاورزی، احداث خروجي پست هاي ۲۰/۶۳، روشنايی معابر، تامين برق متقاضيان صنعتی و كشاورزی و خانگی و... است.

وی با بيان اينكه برای بهره برداری از اين پروژ ها، ۱۱ كيلومتر شبكه فشار ضعيف و ۴۳ كيلو متر شبكه فشار متوسط احداث و ۱۱۶ دستگاه ترانسفورماتور توزيع با ظرفيت ۱۳ هزار و ۱۵۵ كيلوولت آمپر نصب شده است.

مديرعامل شركت توزيع نيروی برق مازندران خاطرنشان كرد: با عملیات اجرایی پروژها، هشت هزار و ۴۶۰ خانوار از نعمت آن بهره مند خواهند شد.

شهابی تصريح كرد: شهرستان بابلسر با ۲۹ پروژه، جنوب بابل با ۲۵ پروژه و قائمشهر با۱۱ پروژه بيشترين تعداد طرحهای قابل افتتاح هفته دولت را دارا هستند.