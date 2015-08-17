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۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۴۷

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

۱۲۹ پروژه برق در مازندران بهره برداری می شود

۱۲۹ پروژه برق در مازندران بهره برداری می شود

ساری - مدير عامل شركت توزيع برق مازندران گفت: در هفته دولت امسال ۱۲۹ پروژه با هزينه ۷۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ریال به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق مازندران، قاسم شهابی گفت: مهمترين اين طرح ها شامل احداث ساختمان اداری، تامين برق مسكن مهر، مرمت و توسعه روستايی، توسعه و احداث شهری، احداث خطوط محوری چاههای كشاورزی، احداث خروجي پست هاي ۲۰/۶۳، روشنايی معابر، تامين برق متقاضيان صنعتی و كشاورزی و خانگی و... است.

وی با بيان اينكه برای بهره برداری از اين پروژ ها، ۱۱ كيلومتر شبكه فشار ضعيف و ۴۳ كيلو متر شبكه فشار متوسط احداث و ۱۱۶ دستگاه ترانسفورماتور توزيع با ظرفيت ۱۳ هزار و ۱۵۵ كيلوولت آمپر نصب شده است.

مديرعامل شركت توزيع نيروی برق مازندران خاطرنشان كرد: با عملیات اجرایی پروژها، هشت هزار و ۴۶۰ خانوار از نعمت آن  بهره مند خواهند شد.

شهابی تصريح كرد: شهرستان بابلسر با ۲۹ پروژه، جنوب بابل با ۲۵ پروژه و قائمشهر با۱۱ پروژه بيشترين تعداد طرحهای قابل افتتاح هفته دولت را دارا هستند.

کد مطلب 2885752

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