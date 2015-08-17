بازدید از موزه ملی ملک به مدت ۱۱ روز رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی، به مناسبت آغاز دهه کرامت و برگزاری هفتمین جشنواره فرهنگی هنری ماه هشتم در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، از روز یکشنبه ۲۵ مرداد تا روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴ خورشیدی میتوانند رایگان از بخشهای گوناگون نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران بازدید کنند و از برنامههای گوناگون فرهنگی و هنری جشنواره بهره بگیرند.
بازدید از تالارهای گوناگون موزهای و نمایشگاهها و حضور در نشستها و کارگاههای تخصصی در حوزه هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی، زمینهای مناسب برای دوستداران فرهنگ و هنر است تا با حضور در این موقوفه ۷۸ ساله از آنها بهره ببرند.
موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» جای گرفته است و از روز شنبه تا روز پنجشنبه به جز روزهای تعطیل از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به مخاطبان خود خدمات فرهنگی ارایه میدهد.
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