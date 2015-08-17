حرکت به سمت تقاضا محوری در تولید محصولات کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی ظهر دوشنبه در گردهمایی فرهنگی و آموزشی مدیران اتحادیه‌های سراسری تعاونی روستایی و کشاورزی کشور که با محوریت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در بخش کشاورزی در سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: مبانی شکل‌گیری تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها ایجاد کشاورزی بهره ور و ساختارمند در جامعه اسلامی است.

وی امنیت غذایی در سطح ملی و رفاه روستاییان را حائز اهمیت خواند و از اهداف سازمان جهاد کشاورزی دانست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عرضه و تقاضا در بازار، تصریح کرد: برای داشتن کشاورزی موفق و پویا بنگاه‌های مشغول در تولید، باید تولیدات خود را بر اساس سفارش تولید کنند.

وی افزود: بر اساس تقاضا می توان نیازهای جامعه را پاسخ داد و به هر نسبتی که کشاورزی به این سمت پیش برود موفق تر خواهد بود.

صفایی افزود: در حال حاضر محصولات کشاورزی در کشور به صورت عرضه محور تولید می‌شود و باید تلاش کرد تا فضا در هر عرصه ای به سمت تقاضا محوری حرکت کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه مصرف شیر در ایران ۱۰۰ کیلو است که از میانگین جهانی حداقل ۶۰ کیلو کمتر است، گفت: شیر نمونه ای از محصولات عرضه محور در کشور است که باید اصلاح شود.

وی با اشاره به شکل گیری زنجیره‌های ارزشی صنایع پیشین و پسین، توضیح داد: تشکل های فراگیر باید در این زمینه تلاش کنند.

صفایی نام و نشان تجاری را در تولید بسیار مهم دانست و گفت: برندسازی و ایجاد نام موفق تجاری سود بسیاری برای تولیدکنندگان به دنبال خواهد داشت و بدون آن فروش محصولات سخت تر خواهد شد.

وی با بیان تشکیل تعاونی ها در ایران از دهه ۷۰ تصریح کرد: با وجود پایداری زیادی که در این شبکه ها به چشم می خورد اما هنوز در زمینه نام و نشان تجاری و برند سازی اقدامات جدی صورت نگرفته است.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور با اشاره به اینکه تأمین بسترهای اجرایی سیاست‌های کشاورزی از دلایل تشکیل تعاونی است افزود: یک راه حرکت صحیح در این مسیر شناخت صحیح از شرایط کشاورزی کشور است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در زمینه کشاورزی پس رفت هایی به دلیل خشک سالی و سوء مدیریت داشته ایم اما در اوایل دهه هشتاد تا ۸۰ درصد به خودکفایی رسیده و امروز این میزان ۵۵ درصد است.

مدیران شبکه های تعاونی کشور باید از آگاه ترین افراد به دانش نوین باشند

صفایی افزود: در حال حاضر برخی منابع آبی از جمله سفره‌های زیرزمینی که برای مصرف آیندگان است، استفاده می‌شود و این امر می‌تواند در آینده مشکلاتی برای جامعه به وجود آورد و سبب می‌شود این نسل به عنوان انسان هایی خائن به آیندگان معرفی شوند.

وی به لزوم دانش نوین در صنعت کشاورزی و دیگر صنایع اشاره کرد و گفت: مدیران شبکه های تعاونی کشور باید از آگاه ترین افراد به دانش نوین و روز دنیا باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اکنون که نسبت به گذشته در صحنه بین المللی گشایشی ایجاد شده است بهتر است تا برای خود نقشه راهی تعیین کرده و به بهترین شیوه برای انتقال سرمایه خارجی به داخل و رونق اشتغال دست یابیم.