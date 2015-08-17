به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله آقابیگی در نشست خبری که ظهر دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: با وجود اینکه استان گیلان تنها ۳.۵ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و کمتر از ۱ درصد مساحت ایران را شامل می شود ولی ۷.۶ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور را در خود جای داده که با مدیریت بهینه می تواند به عنوان پتانسیل بزرگی برای تامین آب کشور محسوب شود.

وی با بیان اینکه مدیریت بهینه منابع آبی مستلزم مدیریت سازه ای و ساخت سدهای اصولی است، تاکید کرد: ساخت سازه های آبی باید با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، فنی و محیط زیستی باشد تا ضمن تامین نیازهای آبی، کمترین صدمه را برای محیط زیست داشته باشند.

آقابیگی در ادامه به صرفه جویی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی در مصرف آب اشاره کرد و افزود: خوشبختانه سال زراعی جاری با وجود اینکه سال خشکی محسوب می شد با همکاری کشاورزان به خوبی به اتمام رسید و مردم کمک کردند تا بتوانیم ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی کنیم.

وی با اشاره به افتتاح سد مخزنی آیت الله بهجت (ره) در رودبار تصریح کرد: با افتتاح این سد، بخش اعظمی از نیاز آب شرب استان تامین شده و بهره برداری از این سد دغدغه تامین آب کشاورزی از سد سفیدرود را به حداقل رسانده است.

آقابیگی همچنین از افتتاح چهار سد لاستیکی تا پایان سال ۹۴ خبر داد و گفت: بر اساس تصویب دولت، ۱۱ سد لاستیکی در گیلان تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید و عملیات اجرایی ۷ سد باقیمانده نیز در سال ۹۴ آغاز شده و تا پایان سال ۹۵ افتتاح می شوند.