لزوم بهبود وضعیت اماکن رفاهی بین‌ راهی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی ظهر دوشنبه در سمینار تخصصی ایمن‌ سازی خیابان های شهری و جاده های برون شهری خوزستان که در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شده بود، اظهار کرد: ارتقای ایمنی راه ها تنها با ایجاد محدودیت و الزامات قانونی به دست نمی آید. با تفکیک مسیرها و ایجاد هر چه بیشتر دور برگردان های متعدد می توانیم باعث ارتقای ایمنی راه ها شویم.

وی افزود: نبود خط کشی های مناسب و مطلوب یکی از مشکلات مهم موجود در جاده های خوزستان به خصوص در مسیرهای درون شهری است. البته کاستی های موجود در این زمینه به معنای ضعف عملکرد مسئولان نبوده ولی باید نسبت به این خط کشی ها در کنار چراغ های عابر پیاده توجه خاصی قائل باشیم.

معاون عمرانی استانداری خوزستان تصریح کرد: مسئولان ذیربط باید به این مسئله توجه داشته باشند که نصب سرعت گیر در هر جاده ای ضروری نیست. متأسفانه برخی موارد وجود سرعت گیرها باعث کاهش ایمنی جاده ها می شوند.

سیاحی عنوان کرد: مسئولان مربوطه باید توجه داشته باشند که تجهیزت مورد نیاز صنعت راه را باید از درون استان تهیه کرد. وقتی صنایع بومی قابلیت تهیه و تولید این تجهیزات را دارند، دلیلی ندارد که آنها را از خارج از استان خریداری کرد.

وی افزود: استانداری خوزستان برای انجام پروژه‌های مشترک با شهرداری در رابطه با مسایل شهری به ویژه در زمینه معابر درون شهری برای افزایش ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات آمادگی لازم را دارا است.

معاون عمرانی استانداری خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت نظم و انضباط گفت: در بحث ایمن سازی جاده ها باید به سه مسئله مهم و اساسی توجه ویژه ای داشته باشیم. نخست اینکه کوتاهی در حفاظت از جان مردم گناه کبیره بوده، دوم اینکه مسئولان باید با حداقل ها رسالت سازمانی خود را در حد عالی انجام داده و در نهایت اینکه مسئولان بدانند هر کاری که در راستای ارتقای جاده ها و راه های استان انجام می دهند، در حفظ جان خود و خانواده هایشان نیز موثر است.

وی بیان کرد: در این شرایط که مذاکرات نتایج خوبی را در پی داشته، فرصت مغتنمی برای صنایع و تولید کنندگان ایرانی در بازارهای جهانی به دست آمده است. بنابراین بهتر است که خودروسازان ایرانی نیز نسبت به ارتقای کیفیت محصولات خود اقدامات لازم را انجام دهند.

سیاحی اضافه کرد: متأسفانه توسعه شهرها در خوزستان متناسب با توسعه راه ها نبوده و بدتر اینکه به موضوع جاده ‌های درون استانی، برون شهری و درون شهری به اندازه مجموعه های فولاد، پتروشیمی، بنادر، پایانه ها و سدها پرداخته نشده است. این کوتاهی ها یک ضعف برای استان محسوب می‌شود.

معاون عمرانی استانداری خوزستان یادآور شد: ۸۱ درصد حوادث جاده‌ای در کیلومتر صفر تا ۴۵ ورودی و خروجی به شهرهای استان اتفاق می‌ افتد. بنابراین ضروری است تا هماهنگی بیشتری میان پلیس راه، فرمانداران، بخشداران، شرکت های خدمات دهنده، دهیاران و پلیس راهور شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: کاهش میزان تلفات جاده‌ای به عدد صفر کار سختی برای هر کشوری است. ولی با انجام یک سری کارهای لازم می ‌توان این آمار را به حداقل رساند. متأسفانه تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی نوروز سال گذشته استان ۷۸ نفر بود ولی با انجام تمهیدات لازم در نوروز امسال این آمار به ۳۳ نفر کاهش پیدا کرد.

سیاحی اضافه کرد: در تصادفات درون شهری استان در چهار ماه اول سال گذشته ۷۷ نفر جان خود را از دست دادند ولی امسال در چهار ماه نخست سال این تعداد به ۶۲ نفر کاهش پیدا کرده است.

معاون عمرانی استانداری خوزستان در پایان گفت: لازم است به بهبود وضعیت اماکن رفاهی بین‌ راهی و همچنین توسعه نمازخانه ها و رعایت نظافت این اماکن توجه بیشتری شود.