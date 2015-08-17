وضعیت کمربندی شیراز نیازمند اقدام سریع و توجه بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا نقیب زاده عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به وضعیت کمربندی شیراز، گفت: کمربندی غرب و جنوب شیراز تنها بخشی از کمربندی اطراف شهر است که به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: این محور که حدود ۵۰ کیلومتر طول آن است درگذر زمان با توجه به نحوه توسعه شهر تا اندازه زیادی نقش و عملکردی دوگانه پیداکرده است به‌گونه‌ای که علاوه بر نقش انتقال خودروهای سنگین و خودروهای سواری عبوری ، تأمین‌کننده دسترسی بسیاری از مناطق شهری شده است که به‌خصوص توسعه شهر در سمت جنوب کمربندی باعث تشدید این وضعیت شده است.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: با توجه به این شرایط بخشی از کمربندی در محدوده قانونی شهر واقع‌شده که به دلیل بلاتکلیفی وضعیت مدیریت آن میان شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی و عدم تطبیق آن با عملکرد مورد انتظار به‌عنوان معبر شهری، شاهد تبدیل این محور به یک قتلگاه هستیم.

نقیب زاده یادآور شد: شناخته شدن این محور به‌عنوان حادثه‌خیزترین نقطه کشور در سال گذشته مؤید وخامت این وضعیت است حادث شدن بیش از ۳۰۰ تصادف در چهارماهه ابتدای سال که منجر به ۱۴ فوت و بیش از ۲۳۱ مجروح شده مؤید ادامه این نابسامانی است.

وی تأکید کرد: در این میان این سؤال مطرح است که علت عدم توجه شهرداری و احساس مسئولیت‌های ساماندهی کمربندی در بخش‌های واقع‌شده در محدوده شهر چیست، چرا در شرایطی که با تحویل مدیریت کمربندی در محدوده شهری و ایمن‌سازی آن تا اندازه زیادی می‌توان در حفظ جان شهروندان مؤثر بود کوتاهی می‌شود.