صنایع اصفهان با هویت تاریخی این شهر همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه هر یک از معضلات موجود در شهر اصفهان می‌تواند زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال جوانان باشد، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌های کشور و به ویژه شهر اصفهان جوانان هستند و باید از این ظرفیت نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش‌بنیان برای جوانان است و به معنای واقعی تنها جوانان هستند که می‌توانند این اقتصاد را پایه‌ریزی کنند، افزود: در این نوع اقتصاد و سرمایه‌گذاری نیاز به ریسک بالاست و از این رو این امر از عهده افراد بالای ۴۰ سال خارج است.

شهرداری‌ها می‌‌توانند در یک معادله برد برد با جوانان وارد تجارت شوند

معاون علمی و فناوری رئیس‌ جمهور و رئیس بنیاد نخبگان کشور با بیان اینکه شهرداری‌ها می‌‌توانند در یک معادله برد برد با جوانان وارد تجارت شوند و با سرمایه‌گذاری و کمک به جوانان نسبت به معضلات شهری اقدام کنند، اضافه کرد: از این رو باید توجه داشت که اقتصاد دولتی و نفت برای ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت جوانان کارساز نخواهد بود و باید از مشارکت مردمی و بخش خصوصی نهایت بهره برداری را داشته باشیم.

وی مرکز نوآوری ایران را زایشگاه شرکت‌‌های دانش بنیان دانست و بیان داشت: از این رو شهرداری‌‌ها باید توجه داشته باشند که با حمایت از این شرکت‌‌ها می‌‌توانند برای خود منبع درآمد پایدار ایجاد کنند و در درآمد آنها سهیم باشند.

ستاری در ادامه با اشاره به اینکه در شهر اصفهان با توجه به تاریخی و میراثی بودن آن باید به سنت‌ها برگردیم و دریابیم که کجای راه را اشتباه رفته‌ایم، ادامه داد: از این رو باید توجه داشت که اصفهان بزرگ‌ترین و بهترین آثار صنایع دستی را در اختیار دارد و این در حالی است که تا کنون در سطح بازارهای جهانی بهره‌ای از آن نبرده است.

وی با بیان اینکه آنچه که در بخش صنعت طی سال‌های اخیر به بدنه شهر اصفهان اضافه شده است با ذات این شهر همخوانی نداشته است، افزود: برای مثال گسترش صنعت فولاد متناسب با ذات شهر اصفهان نبوده و باید به جای این صنعت بر روی خاتم‌کاری اصفهان سرمایه‌گذاری می‌شد.

برای حل معضلات زیست محیطی باید تاوان سنگینی را پرداخت کنیم

معاون علمی و فناوری رئیس ‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه مشکلات زیست محیطی در شهر اصفهان موج می‌زند و از این رو برای حل این معضلات باید تاوان سنگینی را پرداخت کنیم، ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که محیط زیست انتقام گیر سختی است و در صورت ایجاد هر گونه معضل زیست محیطی باید سالیان سال تاوان داد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش اقتصادی از نگاه دولتی و نفتی به نگاه اقتصاد مردمی و بخش خصوصی بیان داشت: از این رو باید در شهرداری‌ها از تکیه به فعالیت کارکنان دور شویم و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و آنچه فراگیری بیشتری دارد نسبت به حل مشکلات و اجرای طرح‌های شهری گام برداریم.

ستاری با بیان اینکه در حال حاضر ما آماده مشارکت با شهرداری اصفهان در خصوص ارائه تکنولوژی‌ در حوزه‌های مختلف هستیم، افزود: از این رو باید توجه داشت که در حال حاضر بهترین پتانسیل موجود در شهر اصفهان برای سرمایه‌گذاری و اشتغال بحث گردشگری و آماده سازی بسته‌های سوغاتی برای گردشگران خارجی است و به همین دلیل با اجرای فعالیت‌های علمی می‌توان به موفقیت‌هایی در سطح بین‌المللی دست یافت.

برند سازی صنایع دستی اصفهان امری ضروری است

وی برند سازی صنایع دستی اصفهان را امری مهم خواند و افزود: این اقدام باید در دستور کار ویژه قرار گیرد و تا رسیدن به نقطه ‌ای بالا در سطح جهان ادامه یابد.

معاون علمی و فناوری رئیس‌ جمهور ادامه داد: همچنین ضروری است که فعالان صنایع دستی اصفهان تمام فاکتورهای استانداردهای جهانی را در تولیدات صنایع دستی رعایت کنند و در این زمینه نقش شرکت‌های دانش بنیان قابل توجه است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کشور ایران با ظرفیت بالایی که در بخش صنایع دستی دارد اما بازارهای آن با اجناس چینی قبضه شده است، اظهار داشت: به طور نمونه در بازارهای مشهد سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان جنس چینی به فروش می‌رسد.