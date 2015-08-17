سرانه مصرف کاغذ در کشور پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده عصر دوشنبه در مراسم افتتاح كارخانه توليد خمير كاغذ از بازيافت صنايع چوب و كاغذ مازندران با بیان اینکه کاغذ و صنایع سلولزی نقشه راه و شرط و شروط دارد، گفت: باید برای حمایت از صنعت کاغذ آموزش و فرهنگ را گسترش دهیم و سود تسهیلات ۴ درصدی برای آنها در نظر گرفته شده است و باید با فرهنگ و آموزش از صنعت کاغذ سازی حمایت کنیم.

نعمت زاده با اشاره به اینکه سرانه مصرف کاغذ کافی نیست و باید افزایش یابد، گفت: ورود آفت از طریق هیزم و نیوپان صورت می گیرد ولی در دنیا از سیستم قرنطینه استفاده می کنند درحالیکه در کشور قرنطینه نداریم و به بخش خصوصی برای احداث یک مرکز قرنطینه برای واردات چوب مجوز داده شده است.

وی با بیان اینکه باید برای صنعت بازیافت اقدامات بیشتری صورت گیرد، اظهارداشت: برای خمیر کاغذ و کاغذ سرمایه گذاری لازم صورت نگرفته است.

وزیر صنعت و معدن صبح دوشنبه به همراه معاون اول رئیس جمهور به مازندران سفر کرده است.

معاون اول رئيس جمهور به منظور بازدید و افتتاح چند طرح مهم در استان و حضور در جلسه شوراي اداری استان به مازندران سفر کرده است و در اين سفر معاون اول رئيس جمهور از طرح پرورش ماهی در قفس شهرستان نوشهر بازديد کرده و كارخانه نساجی بی بافت كلاردشت را افتتاح كرد.

افتتاح مركز پرورش ماهيان خاوياري قره برون جويبار و بازديد از بندر امير آباد بهشهر را از ديگر برنامه های اين سفر بوده است، همچنین بازديد از سد گلورد، افتتاح كارخانه توليد خمير كاغذ از بازيافت صنايع چوب و كاغذ مازندران، سخنرانی در جمع فعالان اقتصادی مازندران و شركت در جلسه شورای اداری استان از جمله برنامه هاي ديگر معاون اول رئيس جمهور و هيئت همراه در سفر به استان مازندران است.