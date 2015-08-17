دوران ویژه توافق نیازمند مدیریت دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در مراسم افتتاح خط تولید خمیر کاغذ از کارتن های باطله در کاارخانه چوب و کاغذ مازندران، با بیان اینکه طرح های مهمی توسط بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و شیلات اجرا شد، گفت: باید از امکانات و منابع جهت توسعه استان و کشور و رفاه مردم بهره برداری کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه دشمنان با تحریم های ظالمانه خود تلاش کرده اند تا صنعت کشور را از بین ببرند و آسیب جدی به بخش تولید کشور و نفت و گاز وارد کنند، گفت: تولید کننده و فعال اقتصادی در کشور از تحریم آسیب دید و اگر همت و مجاهدت صنعتگران و فعالان اقتصادی نبود چرخ اقتصادی کشور می خوابید.

وی بیان کرد: دشمنان برنامه های بسیاری برای ضربه زدن به تولید و اقتصاد کشور طراحی کردند که با پایداری فعالان اقتصادی در حال سپری شدن است.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: آمریکا آنقدر به خود اعتماد داشت که گاهی به نمایندگی از ۵ کشور در مذاکرات حضور پیدا می کرد ولی باز هم برد با تیم مذاکره کننده کشور ایران بوده است.

وی با بیان اینکه باید مدیریت تولید در کشور به بخش خصوصی واگذار شود و دولت هیچ دخالتی نداشته باشد، افزود: مازندران یکی از قطب های توسعه برای صادرات است و باید از ظرفیتهای مرزی و آبی خود بهترین استفاده کند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی با یک برنامه دقیق و منسجم برای توسعه اقتصادی گام بردارند، تصریح کرد: باید پس از توافق با بخش خصوصی تفاهم داشته باشیم و در مدار و محور اقتصاد کشور و فعالیت های اقتصادی، رقابت حرف نخست را می زند

وی به صادرات غیر نفتی اشاره کرد و گفت باید در این نیز سرمایه گذاری ها افزایش یابد و یکی از برنامه های دولت، برنامه جامع بهره وری است و امیدواریم پس از تحریم ها جوانان مشغول به کار، سرمایه گذاری افزایش و تولید کالای ایرانی در بازار های بین المللی با همدلی و همزبانی صورت گیرد.

به گزارش مهر، واحد تولید خمیر کاغذ از کارتن های باطله (OCC) با ظرفیت سالانه ۱۳۲ هزار تن در مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران افتتاح و در مدار تولید قرار گرفت و قرارداد احداث این کارخانه با هدف تأمین مواد اولیه مواد سلولزی، حفظ محیط زیست و منابع اولیه و ترویج فرهنگ بازیافت در تابستان سال ۱۳۹۲ منعقد و عملیات اجرایی پروژه آغاز شد.