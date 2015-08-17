ولادت ۱۰۳ پسر در برابر تولد ۱۰۰دختر/جمعیت جامعه رو به سالمندی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زین الصالحین ظهر دوشنبه در همایش بانوان سازمان ثبت و احوال، اظهار داشت: استان کرمان رتبه نهم جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی نرخ رشد جمعیت در کشور را ۱.۴ درصد دانست و افزود: این نرخ در استان کرمان دو درصد بوده که در این زمینه ۱.۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر هستیم.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان با اشاره به اینکه در چهار ماه نخست سال جاری ۲۰ هزار و ۸۲۴ مورد ولادت در استان کرمان ثبت شده است، ابراز داشت: در این زمینه نیز شاهد رشد ۳.۲ درصدی هستیم.

وی یادآور شد: جمعیت استان کرمان در پایان سال ۹۳، سه میلیون و ۱۴۸ هزار و ۳۲۲ نفر بوده است.

زین الصالحین بیشترین نرخ رشد جمعیت در استان کرمان را با نرخ سه مربوط به شهرستان رودبار جنوب دانست و گفت: شهرستان کوهبنان کمترین نرخ جمعیت در استان را دارد.

وی از ولادت ۱۰۳ پسر در برابر هر ۱۰۰ ولادت دختر خبر داد و ابراز داشت: این آمار در سال گذشته ولادت ۱۰۷ پسر در برابر ولادت ۱۰۰ دختر بوده است.

زین الصالحین تاکید کرد: بحث اشتغال، توسعه، امنیت پایدار مرتبط با حوزه افزایش جمعیت است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان با اشاره به اینکه جمعیت کشور رو به سالمندی است، تاکید کرد: از هم اکنون باید به فکر نیروهای جوان برای آینده کشور باشیم.

وی میانگین سن ازدواج مردان را ۲۷ و بانوان را ۲۳ سال عنوان و تصریح کرد: همچنین میانگین سن طلاق مردان ۳۴ و بانوان ۲۹ سال است.