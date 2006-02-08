شوراي امنيت نامه رسمي آژانس درباره ايران را دريافت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري سي ان ان، نامه آژانس بين المللي انرژي اتمي به جان بولتون سفير آمريكا در سازمان ملل و رئيس دوره اي شوراي امنيت در حالي براي اين شورا فرستاده شد كه شوراي حكام در جلسه هفته گذشته خود تصميم گرفت موضوع برنامه هاي هسته اي ايران را رسما به شوراي امنيت گزارش دهد.

آمريكا كپي هايي از اين نامه و پاكتي حاوي اطلاعاتي درباره ايران و آژانس را براي نمايندگان 14 كشور ديگر عضو شوراي امنيت ارسال مي كند.

سخنگوي هيئت آمريكا در سازمان ملل اعلام كرد:"هم اكنون پروسه هاي لازم آغاز شده است. اما هنوز معلوم نيست شوراي امنيت چه تصميمي درباره ايران بگيرد."



شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي سرانجام تحت فشارهاي فراوان آمريكا و هم پيمانانش مجبور به تصويب قطعنامه اي بر ضد ايران جهت گزارش برنامه هسته اي اين كشور به شوراي امنيت در نشست 4 فوريه خود شد، ايران نيز در واكنش به تصويب اين قطعنامه زورگويانه تمام همكاري هاي داوطلبانه خود با آژانس را متوقف كرد.

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در پي تصميم ايران ، در نامه اي كه به 35 عضو شوراي حكام ارسال كرد، آنان را مطلع كرد كه ايران خواهان برداشته شدن تمام پلمب ها و دوربين هاي كنترل است.



آژانس بين المللي انرژي اتمي سه شنبه اعلام كرد : ايران به ديده بان هسته اي سازمان ملل اعلام كرده است دوربين هاي كنترل و پلمب هاي مربوط به تاسيسات هسته اي ايران را حداكثر تا پايان هفته آينده بردارد و فورا تمام بازرسان خود را از سايت هاي هسته اي ايران فراخواند.