توسعه شهر اصفهان طی دو دهه گذشته جهت گیری خوبی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صلواتی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه ۱۲ سال گذشته توسعه شهر اصفهان به سمت و سوی خوبی حرکت نکرده است، اظهار داشت: برای مثال در این بازه زمانی با افزایش ۱۷۰ درصدی حمل و نقل، افزایش ۳۵ درصدی حجم سفر درون شهری و ۲ برابر شدن مسیر سفر در شهر اصفهان مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه هنوز برای شهروندان اصفهان در خصوص استفاده از ابزارهای هوشمند فرهنگسازی مناسب انجام نشده است، افزود: در زمینه استفاده از سیستم «آی تی اس» نیز در شهر اصفهان ضعیف عمل کرده‌ایم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون ۱۴۰ دوربین کنترل ترافیک در سطح شهر اصفهان نصب شده است، ادامه داد: تا پایان سال ۲۸۸ دوربین دیگر در سطح شهر اصفهان نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان برای حل مشکلات ترافیکی اعلام می‌کند، اظهار داشت: بر این اساس شهرداری توانایی دارد که در قالب خرید خدمت و استفاده سخت افزاری و نرم افزاری از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کند.

صلواتی افزود: در حال حاضر آمادگی خرید روزانه ۴ هزار برگ جریمه از شرکت‌‌های دانش بنیان را داریم و به صورت مشارکتی در این بخش وارد خواهیم شد.