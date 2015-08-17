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۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۱۹

هفته نخست لیگ دسته اول؛

لیگ دسته اول با شکست نساجی و تساوی دربی کرمان آغاز شد

لیگ دسته اول با شکست نساجی و تساوی دربی کرمان آغاز شد

مسابقات فصل جدید لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با شکست نساجی مازندران در زمین فولاد یزد و تساوی در دربی کرمان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری دو بازی همزمان آغاز شد که در سیرجان، جدال دو تیم گل‌گهر با مس رفسنجان با تساوی بدون گل آغاز شد.

در دیگر بازی برگزار شده، فولاد یزد با یک گل برابر نساجی مازندران به پیروزی دست یافت تا نخستین تیم برنده این رقابتها لقب بگیرد. مهرداد درویش در دقیقه 35 تک گل یزدی‌ها را به ثمر رساند.

برنامه ادامه دیدارهای هفته نخست از لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور که در حال برگزاری است، به شرح زیر است:
* خونه به خونه بابل - فجرسپاسی شیراز
* آلومینیوم اراک - نفت مسجد سلیمان
* آلومینیوم هرمزگان - ماشین‌سازی شهرداری تبریز
* پیکان تهران - داماش گیلان
* خیبر خرم آباد - پارسه تهران
* پاس همدان - شهرداری اردبیل
* مس کرمان - گیتی پسند اصفهان
* صنعت نفت آبادان - ایرانجوان بوشهر

کد مطلب 2885862

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