سهم ۲۵ درصدی استان تهران در صادرات محصولات غیرنفتی

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه سید حسین هاشمی در نشست فرصت های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه استان تهران با اشاره به فرصت به دست آمده برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف اظهار داشت: مذاکرات هسته ای فرصت مناسبی را برای همکاری و سرمایه گذاری مشترک در بازارهای ایران و منطقه ایجاد کرد.

استاندار تهران با اعلام برگزاری اولین همایش فرصت های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه استان تهران در آبان ماه افزود: با برنامه ریزی انجام شده، همایش فرصت های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه استان تهران در ۲۵ و ۲۶ آبان ماه برگزار می شود.

۲۸ درصد تولید ناخالص ملی کشور مربوط به استان تهران است

وی با تشریح پتانسیل و ظرفیت های موجود اقتصادی استان تهران ادامه داد: استان تهران از پتانسیل و ظرفیت های بالایی در حوزه های مختلف اقتصادی برخوردار است به طوری که هم اکنون ۲۸ درصد تولید ناخالص ملی کشور در اختیار این استان است.

هاشمی اضافه کرد: استان تهران در زمینه صادرات محصولات غیر نفتی نیز جایگاه مهمی را در کشور دارد به طوری که ۲۵ درصد سهم صادرات این محصولات مربوط به استان تهران است.

سهم ۷۸ درصدی استان تهران در صادرات خدمات فنی و مهندسی

وی عنوان کرد: استان تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور بیش از ۷۸ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی را در اختیار داشته و ۵۰ درصد مالیات کشور مربوط به استان تهران است.

هاشمی با اشاره به جاذبه های موجود گردشگری استان تهران گفت: استان تهران از ظرفیت های بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است که سرمایه گذاران می توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند.

وی کشور ایران را سرشار از منابع اقتصادی و محیطی مناسب برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی دانست و گفت: وجود انواع مواد معدنی، نفت و گاز و نیروی انسانی متخصص و پرتلاش از امتیازاتی است که در کشور وجود دارد.

استاندار تهران تأکید کرد: با برنامه ریزی انجام شده تلاش داریم تا روند فعالیت سرمایه گذاران را تسهیل کنیم به همین خاطر یک پنجره واحد اقتصادی در استانداری تهران برای کاهش بوروکراسی راه اندازی شده است.