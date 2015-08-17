به گزارش خبرگزاری مهر، مجری طرح های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: عملیات اجرایی احداث زیرگذر جوادیه در چهارمین بخش از مقطع زیر خطوط راه آهن به اتمام رسیده است و به این ترتیب عملیات احداث شمع و دال بتنی زیرگذر، تنها در ۱۵ متر از مقطع فوق باقی مانده است؛ بخشی که متعاقب انحراف خطوط ریلی از سوی شرکت راه آهن، تحویل مجریان پروژه خواهد شد.

مهندس محمدحسن وساق با اعلام پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات اجرایی پروژه، اقدامات باقی مانده این طرح راهگشای عمرانی پس از احداث آخرین بخش باقی مانده از سقف زیرگذر را، شامل تکمیل عملیات خاکبرداری، زیرسازی و روسازی مسیر و نصب قطعات پیش ساخته نما ذکر کرد.

گفتنی است پروژه زیرگذر جوادیه، شامل احداث مسیری به طول بیش از ۴۵۰ متر است که این معبر حدفاصل خیابان نوری در محله جوادیه تا میدان بهداری قرار دارد. اجرای این پروژه امکان تخریب پل فرسوده جوادیه طی ماه های گذشته را فراهم کرد.