به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری ۶ مسابقه همزمان پیگیری شد که در تهران تیم فوتبال پیکان با ۳ گل مقابل داماش گیلان به پیروزی دست یافت تا این رقابتها را با بردی ارزشمند آغاز کند.
همچنین در بابل، فجرسپاسی موفق شد با ۲ گل برابر خونه به خونه پیروز شود و ماشین سازی تبریز هم با نتیجه ۲ بر یک در زمین آلومینیوم هرمزگان به برتری دست یافت تا دو میزبان در این دیدارها لیگ دسته اول را با ناکامی آغاز کنند.
خیبر خرم آباد هم با نتیجه جالب ۳ بر صفر از سد پارسه تهران گذشت، تیمی که در فصل جاری به لیگ دسته اول صعود کرده و با بردن پارسه یکی از شگفتیهای هفته نخست این جام را رقم زد.
در همدان هم تیم پاس برابر شهرداری اردبیل به تساوی یک بر یک رضایت داد و نبرد آلومینیوم اراک با نفت مسجدسلیمان با تساوی بدون گل به پایان رسید.
نتایج دیدارهای هفته اول از لیگ دسته اول که به پایان رسیده، به شرح زیر است:
* گلگهر سیرجان صفر - مس رفسنجان صفر
* فولاد یزد یک - نساجی مازندران صفر
* خونه به خونه بابل صفر - فجرسپاسی شیراز ۲
* آلومینیوم اراک صفر - نفت مسجدسلیمان صفر
* آلومینیوم هرمزگان یک - ماشینسازی شهرداری تبریز ۲
* پیکان تهران ۳ - داماش گیلان صفر
* خیبر خرم آباد ۳ - پارسه تهران صفر
* پاس همدان یک - شهرداری اردبیل یک
هفته نخست از لیگ دسته اول باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* مس کرمان - گیتی پسند اصفهان
* صنعت نفت آبادان - ایرانجوان بوشهر
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