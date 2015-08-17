به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری ۶ مسابقه همزمان پیگیری شد که در تهران تیم فوتبال پیکان با ۳ گل مقابل داماش گیلان به پیروزی دست یافت تا این رقابتها را با بردی ارزشمند آغاز کند.

همچنین در بابل، فجرسپاسی موفق شد با ۲ گل برابر خونه به خونه پیروز شود و ماشین سازی تبریز هم با نتیجه ۲ بر یک در زمین آلومینیوم هرمزگان به برتری دست یافت تا دو میزبان در این دیدارها لیگ دسته اول را با ناکامی آغاز کنند.

خیبر خرم آباد هم با نتیجه جالب ۳ بر صفر از سد پارسه تهران گذشت، تیمی که در فصل جاری به لیگ دسته اول صعود کرده و با بردن پارسه یکی از شگفتی‌های هفته نخست این جام را رقم زد.

در همدان هم تیم پاس برابر شهرداری اردبیل به تساوی یک بر یک رضایت داد و نبرد آلومینیوم اراک با نفت مسجدسلیمان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

نتایج دیدارهای هفته اول از لیگ دسته اول که به پایان رسیده، به شرح زیر است:

* گل‌گهر سیرجان صفر - مس رفسنجان صفر

* فولاد یزد یک - نساجی مازندران صفر

* خونه به خونه بابل صفر - فجرسپاسی شیراز ۲

* آلومینیوم اراک صفر - نفت مسجدسلیمان صفر

* آلومینیوم هرمزگان یک - ماشین‌سازی شهرداری تبریز ۲

* پیکان تهران ۳ - داماش گیلان صفر

* خیبر خرم آباد ۳ - پارسه تهران صفر

* پاس همدان یک - شهرداری اردبیل یک

هفته نخست از لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* مس کرمان - گیتی پسند اصفهان

* صنعت نفت آبادان - ایرانجوان بوشهر