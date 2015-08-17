  1. استانها
  2. تهران
۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۴۴

رییس بنیاد شهید بهارستان:

آزادگان بهارستان دغدغه اشتغال فرزندان خود را دارند

آزادگان بهارستان دغدغه اشتغال فرزندان خود را دارند

بهارستان- رییس بنیاد شهید و امور ایثار گران شهرستان بهارستان گفت: شهرستان بهارستان دارای ۴۱ آزاده بوده که بیشترین دغدغه امروز آزادگان اشتغال فرزندانشان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی محمدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آزادگان وارثان شهیدان بوده و تلاش دارند تا راه و رسم آنان را ادامه دهند.

وی افزود: امروز آزادگان از ما می خواهند که وحدت و یکپارچگی خود را در برابر دشمن حفظ و از دستاوردهایی که آنان با تحمل رنج و زحمت به دست آوردند، محافظت کنیم.

رییس بنیاد شهید و امور ایثار گران شهرستان بهارستان گفت: شهرستان بهارستان دارای ۴۱ آزاده بوده که بیشترین دغدغه امروز آزادگان اشتغال فرزندانشان است.

محمدی تأکید کرد: طبق قانون، ادارات دولتی باید ۲۵ درصد از کارکنان خود را از خانواده های ایثار گر جذب کنند ولی متاسفانه این قانون به درستی اجرا نمی شود.

وی متذکر شد: همه مسئولان در دستگاه ها و ادارات مختلف باید از همه توان و ظرفیت خود برای خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان استفاده کنند.

کد مطلب 2885880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها