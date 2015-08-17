آزادگان بهارستان دغدغه اشتغال فرزندان خود را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی محمدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آزادگان وارثان شهیدان بوده و تلاش دارند تا راه و رسم آنان را ادامه دهند.

وی افزود: امروز آزادگان از ما می خواهند که وحدت و یکپارچگی خود را در برابر دشمن حفظ و از دستاوردهایی که آنان با تحمل رنج و زحمت به دست آوردند، محافظت کنیم.

رییس بنیاد شهید و امور ایثار گران شهرستان بهارستان گفت: شهرستان بهارستان دارای ۴۱ آزاده بوده که بیشترین دغدغه امروز آزادگان اشتغال فرزندانشان است.

محمدی تأکید کرد: طبق قانون، ادارات دولتی باید ۲۵ درصد از کارکنان خود را از خانواده های ایثار گر جذب کنند ولی متاسفانه این قانون به درستی اجرا نمی شود.

وی متذکر شد: همه مسئولان در دستگاه ها و ادارات مختلف باید از همه توان و ظرفیت خود برای خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان استفاده کنند.