۶۵ پروژه عمرانی در کرمانشاه در هفته دولت بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد بررسی و تشریح نحوه برگزاری مراسمات بزرگداشت هفته دولت عصر دوشنبه با حضور جمعی از مدیران و مسئولین استان کرمانشاه برگزار شد.

فرماندار کرمانشاه در این مراسم گفت: دولت باید به عنوان نهادی اجرای در خدمتگزاری صادقانه در همه عرصه ها شهدا به ویژه شهید رجایی و باهنر را الگوی کاری خود قرار دهد.

فضل الله رنجبر تصریح کرد: با توجه به جمع بندی صورت گرفته از ابتدای سال تا به حال ۶۵ طرح و پروژه عمرانی و خدمات رسانی با بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در دست افتتاح است.

وی همچین از ۱۷ طرح و پروژه اشتغال زایی در بخش های صنعتی، کشاورزی و دامپزشکی خبر داد و گفت: این طرح ۳۰۰ فرصت شغلی را در دستور کار خود دارد که در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به اینکه در روزهای آتی گزارش تکمیلی تعداد پروژه های قابل افتتاح در استان اعلام خواهد شد اظهار داشت: هر دستگاه و نهادی که در ایام بزرگداشت هفته دولت پروژه های آماده افتتاح دارند باید آن را سریع تر به فرمانداری اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال آموزش و پرورش طرح های بیشتری برای افتتاح دارد، افزود: این طرح ها در زمینه تجهیزات و بازسازی مدارس است که باید سریعا اعلام شود.

رنجبر، رکن اصلی کار دولت را مردم محوری دانست و گفت:جلسه شورای اداری شهرستان در روستاهای بخش فیروزآباد تشکیل خواهد شد و این امر باید به عنوان یکی از اهداف مهم توسط ارگانها پیگیری شود و نقش مردم در برگزاری مراسم پر رنگ تر باشد.

وی افزود: این مراسم با توجه به مصوبات استانداری و با محوریت فرمانداری، سازمان ورزش و جوانان استان، شهرداری و شوری شهر برگزار خواهد شد.

فرماندار کرمانشاه رکن اصلی اجرایی در این مراسم را شهرداری دانست و اظهار داشت: محل اجرای بزرگداشت هفته دولت در سالن شهید بهشتی اداره کل سازمان ورزش و جوانان تعیین شده است و همه نهادهای دیگر موظف به همکاری و هماهنگی مناسب در این زمینه هستند.

وی بااشاره به اینکه طی جلسه ای در روزهای آینده با شهرداری، سازمان ورزش و جوانان استان و اتاق اصناف تعیین سهمیه هر بخش برای برگزاری مراسم اعلام خواهد شد گفت: باید در راستای خدمات رسانی به اقشار جامعه توسط دستگاه های اتوبوسرانی و تاکسیرانی تعیین سهمیه انجام شود و همچنین تعداد صندلی های مورد نیاز مراسم برآورد شود.

رنجبر از جمعیت هلال احمر به عنوان موسسه عامل المنفعه عمومی و دارای وجهه جهانی و بین المللی یاد کرد و ابراز داشت: این سازمان در همه مراسم نقش پر رنگی داشته است و در این مناسبت نیز حضور فعالی خواهد داشت.

فرماندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه رسانه های خبری و بومی به عنوان رکن و اصلی و اثر گذار در ارتباط با بیان خدمات دولتمردان و کارگزاران دولت تدبیر و امید عمل می کنند گفت: مسئولان موظف اند در هفته دولت با رسانه های خبری مطبوعات مصاحبه داشته باشند و مردم را از کارهای انجام شده و خدماتی که در آینده خواهند داشت مطلع کنند چرا که موجب امیدواری و نشاط در جامعه می شوند.