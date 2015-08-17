به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش در شانزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های دانشجویان مستقل که امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، به تحلیل علت وضع قطعنامه های ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران در سال ۸۹ پرداخت.

نماینده مردم تهران افزود: در سال ۸۴ دولت احمدی نژاد روی کار آمد، سال ۸۵ تا ۸۷ جهش بزرگی در صنعت هسته ای ایران ایجاد شد اما هیچ کدام از این موضوعات موجب وضع قطعنامه علیه ایران نشد و هیچ قطعنامه ای در این سالها علیه ایران به تصویب نرسید.

عضو هیئت رئیس مجلس گفت: پس از حوادث انتخابات ۸۸ و فتنه، طرف غربی مذاکرات را متوقف کرد و اوباما حکومت ایران را نامشروع خواند و تلاش کردند با تحریم های اقتصادی، حکومت ایران را ساقط کنند.

بذرپاش اظهار داشت: آقازاده در دیدار با سناتورهای غربی توصیه می کردند که ایران را تحریم کنید تا با افزایش فشارها حکومت ایران ناچار تن به خواسته براندازان دهد.

وی افزود: پرونده ایران در ادامه به طور غیر قانونی به شورای امنیت رفته و قطعنامه ها علیه ایران تصویب شد که قطعنامه ۱۹۲۹ مادر قطعنامه ها و افزایش تحریم ها علیه ایران بود.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: آقای روحانی فردی امنیتی است و به خوبی می داند سهم سران فتنه در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و وضع تحریم ها چقدر است؟

بذرپاش در بخش دیگری از صحبت های خود به تحلیل علل افزایش فشار تحریم های نسل سوم پرداخت و گفت: ما از ابتدای انقلاب تحریم بودیم اما طی سالهای اخیر فشار تحریم ها افزایش یافت چون سازمان تحریم ها قوی تر شده بود و اطلاعات بیشتری به دشمنان در خصوص ساختار اقتصادی ایران ارسال می شد.

وی ادامه داد: مقاماتی در لیست تحریم ها قرار گرفتند که با اسم مستعار در کشورهای دیگر تردد داشته و تحریم ها را دور می زدند و اطلاعاتی در خصوص این افراد و شرکت های مهم در ایران توسط جاسوسان به طرف غربی رسید.

نماینده مردم تهران گفت: مناقشات پرونده هسته ای ایران در دولت آقای هاشمی آغاز شد و در دولت اصلاحات جدی تر شد.

بذرپاش افزود: این مناقشات با دو بهانه افزایش یافت. سانتریفیوژهایی که به اسم نو خریداری شده بود اما آلوده به اورانیوم بالای ۷۰ درصد بود و فیلمی که توسط منافقین به نمایش درآمد.

وی اظهار داشت: متاسفانه امروز جوری وانمود می کنند که مناقشه هسته ای در دولت اصولگرا آغاز شده است.

نماینده مردم تهران با اشاره به پروژه پشیمان سازی و اشتباه جا انداختن تصمیمات دولت گذشته توسط عده ای در دولت فعلی گفت: عده ای تلاش می کنند که مردم را خسته و دلزده نشان دهند.

بذرپاش با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه روز پرداخت یارانه به مردم روز عزای دولت است، ادامه داد: این اظهارات در شأن دولت نیست.

وی با انتقاد از سیاه نمایی های دولت فعلی نسبت به دولت گذشته افزود: این سیاه نمایی ها وقتی از حد بگذرد موجب می شود شیب انتظارات مردم افزایش یافته و خدمات موجود به پای آن نرسد و در نتیجه نارضایتی نیز افزایش یافت.

نماینده مردم تهران با اشاره به افزایش نقدینگی در دولت فعلی گفت: در ۸ سال عمر دولت قبل نقدینگی در کشور به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد افزایش یافت که بخش مهم آن صرف پروژه های مسکن مهر است، در دولت فعلی ظرف دو سال حجم نقدینگی به میزان ۳۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته در حالی که پروژه مهمی نیز در کشور اجرایی نشده است.