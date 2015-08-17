رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در حاشیه اجرای موسیقی توسط هنرآموزان آموزشگاه فنی و حرفه ای در مجتمع فرهنگی هنری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موسیقی اصیل از جمله هنرهای فاخر ایرانیان در همیشه تاریخ است که نیاز است تا به این موسیقی توجه بیشتری شود.

علیرضا سبحانی گفت: خوشبختانه برون سپاری فعالیت های هنری در سال های اخیر به خوبی توسط نهادهای مرتبط جواب داده و توسعه آموزشگاه های آزاد هنری می تواند به شکوفایی بهتر استعدادهای هنری کمک بسیار کند.

سبحانی در پایان بیان داشت: از زحمات و تلاش های حسین رئیسی مسئول پیشین انجمن موسیقی گناوه که تلاش زیادی را برای توسعه این هنر در شهرستان داشته است تقدیر می کنم و برای آقای یزدانی مسئول جدید انجمن موسیقی گناوه نیز آرزوی سربلندی می کنم.

موسیقی در گناوه گسترش می‌یابد

مسئول انجمن موسیقی گناوه نیز با تقدیر از تلاش های مسئول پیشین این انجمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش می کنیم تا بتوانیم با همدلی، همیاری و همکاری همه هنرمندان موسیقی شهرستان گناوه در این دوره اقدامات خوبی را در راستای گسترش هنر موسیقی در شهرستان داشته باشیم.

مهدی یزدانی گفت: آموزشگاه فنی و حرفه ای روبیان در سال های اخیر توانسته خدمات ارزنده ای را در راستای حوزه فرهنگی و هنری داشته باشد که واقعا جای تقدیر دارد.

یزدانی بیان داشت: در این آموزشگاه از جمله هنرهایی که کلاس های آن دائر است، هنر موسیقی است که مدیریت این آموزشگاه تلاش های جدی و بسیاری را در این زمینه از خود داشته است.

وی تصریح کرد: اجرای هنرآموزان این آموزشگاه در نوع خود قابل ستایش و تحسین برانگیز است و باید بگویم که این دوستان نوید آینده ای درخشان را برای عرصه موسیقی اصیل شهرستان گناوه می دهند.

برگزاری کلاس‌های مختلف هنری در بخش موسیقی

مدیر آموزشگاه فرهنگی هنری فنی و حرفه ای روبیان گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کارهای موسیقی اجرا شده اظهار داشت: این آموزشگاه تنها آموزشگاه زیر نظر مرکز فنی و حرفه‌ای گناوه در سطح شهرستان است که اقدام به برگزاری کلاس‌های مختلف هنری از جمله موسیقی کرده است.

محمدرضا شهمرادی گفت: آموزشگاه فنی و حرفه‌ای روبیان دو سال است که در رشته های مختلف از جمله حوزه هنری در رشته های نوازندگی سنتور، تار، سه تار، عکاسی و ... فعالیت می کند و در حوزه رباتیک نیز در سطح استان بوشهر از آموزشگاه‌های برتر است.

شهمرداری بیان داشت: در این اجرای خاطره انگیز هنرجویان نوجوانی چون بانو فرانک غلامی و آقایان مهدی کرمی و حسین رستمی با ساز سه تار به اجرای برنامه خود پرداختند که از سه ماه تا یکسال فعالیت هنرجویی دارند.

وی در ادامه به همکاری تنگاتنگ انجمن موسیقی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه در برگزاری این برنامه فرهنگی اشاره و بیان داشت: در این اجرا همچنین دو تن از هنرجویان بزرگسال ما آقایان علی رستمی نوازنده سه تار و رضا دشتی نوازنده تار با فعالیت هنرجویی ۹ و ۴ ماهه به سرپرستی بهزاد دشتی زاده چند قطعه موسیقی اصیل را اجرا کردند.

شهمرادی افزود: همچنین آقایان بهزاد دشتی زاده و محسن آئین جمشید به دو نوازی پرداختند و سپس گروه موسیقی اصیل دل شدگان گناوه به سرپرستی بهزاد دشتی زاده ۴ قطعه موسیقی اصیل را همنوازی و همخوانی کردند.

مدیر آموزشگاه فرهنگی هنری فنی و حرفه‌ای روبیان گناوه در پایان گفت: اعضای گروه موسیقی اصیل دل شدگان گناوه متشکل از بانو آمنه عمادی همخوان، ارژنگ دشتی زاده سنتور، محسن آیین جمشید نوازنده سه تار و خواننده، صمد پارسا خواننده، دف مجتبی عشایری، تنبک بهزاد کریمی و به سرپرستی بهزاد دشتی زاده است.