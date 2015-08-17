صنعت نفت برابر ایرانجوان پیروز شد/ صدرنشینی مشترک پیکان و خیبر

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، امشب دوشنبه تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برابر میهمانش ایرانجوان بوشهر به پیروزی ۲ بر صفر دست یافت تا رقابتهای فصل جاری را با یک پیروزی مهم آغاز کند.

در این بازی که در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، محمدرضا پورمحمد (۴۰) و علی عبدالله‌زاده (۴۵) گل‌های تیم صنعت نفت را به ثمر رساندند.

نتایج کامل دیدارهای هفته نخست از لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* گل‌گهر سیرجان صفر - مس رفسنجان صفر

* فولاد یزد یک - نساجی مازندران صفر

* خونه به خونه بابل صفر - فجرسپاسی شیراز ۲

* آلومینیوم اراک صفر - نفت مسجدسلیمان صفر

* آلومینیوم هرمزگان یک - ماشین‌سازی شهرداری تبریز ۲

* پیکان تهران ۳ - داماش گیلان صفر

* خیبر خرم آباد ۳ - پارسه تهران صفر

* پاس همدان یک - شهرداری اردبیل یک

* مس کرمان یک - گیتی پسند اصفهان صفر

* صنعت نفت آبادان ۲ - ایرانجوان بوشهر صفر

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول:

۱- پیکان تهران ۳ امتیاز - تفاضل گل ۳+ (۳ زده - بدون خورده)

۲- خیبر خرم آبادان ۳ امتیاز - تفاضل گل ۳+ (۳ زده - بدون خورده)

۳- صنعت نفت آبادان ۳ امتیاز - تفاضل گل ۲+ (۲ زده - بدون خورده)

۴- فجرسپاسی شیراز ۳ امتیاز - تفاضل گل ۲+ (۲ زده - بدون خورده)

۵- ماشین سازی تبریز ۳ امتیاز - تفاضل گل ۱+

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۱۹- داماش گیلان ۳ امتیاز - تفاضل گل ۳- (صفر زده - ۳ خورده)

۲۰- پارسه تهران ۳ امتیاز - تفاضل گل ۳- (صفر زده - ۳ خورده)