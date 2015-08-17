به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن که در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد، با بیان اینکه رشادت‌های ایثارگران افتخاری برای همه ما است، اظهار کرد: باید خداوند را شکر کنیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که سرشار از عطر شهدا است.

وی با اشاره به اینکه هنوز عطر شهدا در شهر قم می‌پیچد، ادامه داد: بازگشت شهدای مدافع حرم به کشور و تشییع و تدفین آن‌ها در قم برای مردم این شهر افتخار آفرین است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر می‌خواهید کرامت جامعه و یک انسان را مشاهده کنید ایثار و گذشت آن جامعه را ببینید.

ملت ما در عرصه ایثارگری افتخارآفرین بوده است

حجت الاسلام پورمحمدی عنوان کرد: ملت ما در عرصه ایثارگری افتخارآفرین بوده است و رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های زیادی داشته است.

وی با بیان اینکه امیرالمؤمنین(ع) فرمود بالاترین عبادت ایثار است، ابراز کرد: ایثارگران ما در بالاترین درجه عرفان قرار داشتند و موجبات ارتقای رشد معنوی جامعه را فراهم کردند.

وزیر دادگستری ادامه داد: اگر جامعه‌ای بخواهد عزت خویش را حفظ کند باید ایثارگری داشته باشد و ملت ما در سراسر جهان به خاطر همین ایثارگری‌ها دارای عزت و افتخار است.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان این که دین مردم با جهاد حفظ می‌شود و پایدار می‌ماند، گفت: خداوند جهاد را مسیر عزت ملت‌ها قرار داده و ما باید خداوند را شاکر باشیم که فرهنگ جهاد در جامعه ما نهادینه شده است.

وی با بیان این که خداوند نعمت‌ها را برای ملت ما تمام کرده است، بیان کرد: فرهنگ اهل بیت(ع) و امام علی(ع) برای ملت ما آثار و برکات زیادی داشته است و باید قدردان این نعمت باشیم.

مقاومت مردم ایران در صحنه های مختلف

وزیر دادگستری عنوان کرد: امروز اگر فرزندان این سرزمین در صحنه‌های مختلف افتخارآفرینی می‌کنند و سبب عزت کشورمان می‌شوند، به دلیل مقاومت و ایستادگی و صبوری آزادگان در ۸ سال دفاع مقدس است.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه دشمن، اظهار داشت: آمریکا اذعان کرد که ما تحریم‌های شدیدی را علیه ملت ایران اتخاذ کردیم، اما مردم ما مقاومت کردند و دشمن را به زانو درآوردند.

وزیر دادگستری با اشاره به مذاکرات تیم هسته‌ای با گروه ۱+۵ یادآور شد: ۲۲ ماه کشورهای جهان تحت تأثیر دیپلماسی ملت ایران بودند امروز با ایران توافقنامه‌ای را امضا می‌کنند که رژیم صهیونیستی اذعان کرده که این توافق به ضرر آن‌ها است.

وی یادآور شد: در مذاکرات یک سری اعتمادسازی انجام می‌دهیم و در مقابل نیز کشورهای مذاکره کننده اعتمادسازی انجام می‌دهند، اما در نهایت این توافق به سود ملت ایران است و دستاورد بزرگ و پیروزی ملت ایران است.

وزیر دادگستری با اشاره به لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی گفت: بیکاری جوانان، گرانی و کمبود کیفیت کالا نمونه‌ای از مشکلات ایران است که برای رفع آن نیازمند تلاش بیشتری هستیم.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: دولت همه تلاشش را می‌کند تا مشکلات موجود را رفع کند تا در همه عرصه‌ها موفق شویم.