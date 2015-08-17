به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که عصر دوشنبه برگزار شد، دو تیم از همان ابتدا بازی متعادل را به نمایش گذاشتند، اما رفته رفته حملات دو تیم آغاز شد و موقعیت هایی را بر روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند.

این موقعیت در ابتدا از آن پاس همدان بود، سپس شهرداری اردبیل جلو کشید و با حملاتی از جناح چپ خود را به دروازه تیم پاس نزدیک کرد اما این حملات تاثیری نداشت. در دقیقه ۱۵ بازی حرکت تیمی پاس خطر جدی برای شهرداری ایجاد کرد، در این صحنه مهاجم پاس با پشت سر گذاشتن گلر شهرداری توپ را روانه دروازه کرد که مهران موسوی توپ را از روی خط برگشت داد.

پس از این موقعیت تیم شهرداری اردبیل حملات خود را آغاز کرد. بهترین موقعیت این تیم در دقیقه ۲۸ رقم خورد، سانتر عالی علی سلیمانی را ابراهیم کوه افکن با کنترل و دریبل همزمان خود را در موقعیت گلزنی قرار داد اما شوت این بازیکن از بالای دروازه به بیرون رفت.

چند لحظه بعد باز هم شهرداری خطرساز شد، نفوذ پیمان حیدری و سانتر این بازیکن از روی سر کوه افکن رد شد تا بازی همچنان با تساوی پیگیری شود. در این دقایق تیم شهرداری بسیار خوب بازی می کرد و برتری محسوسی نسبت به تیم پاس داشت.

ادامه این روند باز هم موقعیت خوبی را در اختیار بازیکنان تیم شهرداری اردبیل قرار داد، بدین ترتیب که توپ در نوک حمله این تیم به کوه افکن رسید و این بازیکن با پاس مناسب موقعیت شوت را برای روح الله نعمتی سرعتی ایجاد کرد و شوت سنگین این بازیکن را دروازه بان پاس به سختی مشت کرد.

در این نیمه دو موقعیت بسیار خوب دیگر نصیب یاران شهرداری شد، ابتدا قاسمی فرصت ایجاد شده در پشت هیجده قدم پاس را با شوت آرام از دست داد و سپس کوه افکن دیگر موقعیت پیش آمده را به بیرون زد.

نیمه دوم این دیدار در حالی آغاز شد که با گلزنی تیم پاس همراه بود، نیما پرتوی بازیکن فرصت طلب تیم پاس در همان ابتدای این نیمه توپ لو رفته در زمین شهرداری را قاپید و حمل توپ و شوت سنگین دروازه تیم اردبیلی را باز کرد.

پس از این گل حملات دامنه دار تیم شهرداری برای جبران گل آغاز شد و در حالی که این تیم حاکم بازی و توپ و میدان بود، اما از فرصت های پیش آمده بهره نمی برد.

جلو کشیدن کامل تیم شهرداری البته چند موقعیت گلزنی مسلم را در اختیار مهاجمان این تیم که دل به ضد حمله بسته بودند، قرار داد، در یکی از ضدحمله پاس بلند در پشت مدافعان شهرداری به مهاجم تازه وارد تیم پاس جمعه زاده رسید و این بازیکن با نفوذ به شش قدم شهرداری توپ را به بیرون زد.

سه دقیقه بعد دوباره ضد حمله پاس خطرساز شد، اینبار نیز پاس طلایی به دهانه دروازه تیم شهرداری را مهاجم تیم پاس در موقعیت تک به تک و در حالی که وحید کارگر به استقبالش آمده بود، به بیرون زد. تیم پاس در ضربه ایستگاهی کسب کرده نیز می توانست دروازه شهرداری را باز کند اما کارگر به زیبایی این توپ را به کرنر فرستاد.

در حالی که بازی به دقایق آخر نزدیک می شد بازی غیرتی و تلاش مضاعف بازیکنان تیم شهرداری نتیجه داد و این تیم در دقیقه ۷۴ به گل تساوی دست یافت، در این صحنه ارسال خوب به مجید خدابنده لو رسید و این بازیکن که در نیمه دوم وارد زمین شده بود، توپ را به روح الله نعمتی داد و شوت نعمتی به تور دروازه پاس بوسه زد.

این پایان کار نبود و حملات تیم شهرداری بار دیگر خطر ساز شد، اینبار شوت سنگین حسین حبیبی را در کمال ناباوری دروازه بان تیم پاس همدان به کرنر فرستاد تا دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دهند.

با این تساوی دو تیم با یک امتیاز و با توجه به نتایج سایر دیدارها در میانه جدول ۲۰ تیمی لیگ دسته یک کشور قرار گرفتند تا چشم به بازی های آینده بدوزند.