دومین برد تیم ایران برابر چین تایپه به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران در این دیدار با ترکیب جواد کریمی(پاسور)٬ رسول آقچه لی(پشت خط زن)٬ طیب عینی٬ علی اصغر مجرد(دفاع وسط)٬ میر بابک موسوی٬ امیرحسین اسفندیار(دریافت کننده قدرتی) و اسماعیل طالبی(لیبرو) به میدان رفت و حریف خود را ۳ بر صفر شکست داد.

تیم والیبال نوجوانان کشورمان که روز گذشته موفق شده بود مقترانه تیم شیلی را شکست دهد امروز شروعی توفانی داشت. بازی با سرویس شاگردان وکیلی آغاز شد اما ملی‌پوشان چین تایپه که ۲ بازی گذشته خود را در ست پنجم واگذار کرده بودند، نمی‌خواستند امروز هم با این شکست زمین را ترک کنند. وقت استراحت فنی نخست این ست با نتیجه ۸ بر ۵ به نفع ایران رقم خورد.

رسول آقچه‌لی که در طول دو بازی برگزار شده تاکنون توانسته ۳۱ امتیاز را برای تیم ایران به دست آورد در این دیدار نیز با اسپک‌های خوب خود موفق به کسب پوئن‌های تاثیرگزاری برای تیم ملی کشورمان شد. وقت استراحت فنی دوم این ست نیز با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ به نفع تیم ملی ایران رقم خورد. شاگردان وکیلی در این ست به خوبی قدرت‌شان را به دیگر نماینده قاره آسیا در این دوره از مسابقات جهانی نشان دادند و این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ به سود خود پایان دادند.

در ست دوم بازیکنان تیم ایران به خوبی توانستند برابر سرویس‌های حریف دریافت خوبی داشته باشند که همین عامل سبب شد وقت استراحت فنی اول این ست با نتیجه ۸ بر ۴ به نفع تیم ایران رقم خورد.

این روند ادامه یافت و وقت استراحت فنی دوم نیز با نتیجه ۱۶ بر ۶ به نفع تیم ایران ثبت شد. شاگردان وکیلی برخلاف دو دیدار گذشته بعد از بالارفتن امتیازات خود نسبت به حریف بازی را دست کم نگرفتند و همچنان پرقدرت کارشان را ادامه دادند تا ست دوم را نتیجه ۲۵ بر ۱۶برنده شوند.

تیم والیبال کشورمان ست سوم را با همان ارنج ابتدای بازی آغاز کرد و با شروع قدرتمندانه‌ای که داشت وقت استراحت فنی اول ست سوم را با نتیجه ۸ بر ۳ به نفع خود ثبت کرد. وقت استراحت فنی دوم این ست با نیز نتیجه ۱۶ بر ۶ به نفع تیم ایران رقم خورد. محمد وکیلی از پوئن ۱۷ بر ۸ دست به تعویض زد تا از دیگر بازیکنان تیم نیز در ادامه کار استفاده کند. در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به نفع ملی‌پوشان کشورمان به پایان رسید.

نوجوانان کشورمان فردا در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابتها به مصاف بلغارستان خواهند رفت.