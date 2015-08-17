اکران فیلم «محمد رسول الله» از ۴ شهریور در سراسر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صابری مدیرعامل شرکت «نور تابان» پخش کننده فیلم «محمد رسول الله(ص)» در نشست خبری این اثر سینمایی که شامگاه ۲۶ مرداد برگزار شد درباره شرایط پخش این فیلم سینمایی گفت: فیلم «محمد رسول الله(ص)» همزمان با میلاد امام رضا(ع) در تاریخ ۴ شهریورماه در ۴۵ سالن سینما در تهران و ۹۸ سالن سینما در شهرستان نمایش داده می شود.

صابری تاکید کرد: یکی از دغدغه های سینمای ایران هنگام تولید «محمد رسول الله(ص)» این بود که شاید با تولید این فیلم روند ساخت فیلم های دیگر در کشور دچار مشکل شود اما خوشبختانه نه تنها تولید این فیلم سایر تولیدات ایران را دچار مشکل نکرد بلکه شاهد آورده های بسیاری در سینمای ایران بودیم. در واقع به برکت فیلم «محمد رسول الله(ص)» جدیدترین تجیهزات سینمایی به ایران آورده شد.

وی با اشاره به اینکه تمامی سینماهای کشور متقاضی نمایش این فیلم هستند، گفت: تمام سینماداران متقاضی نمایش این فیلم هستند و شورای صنفی نمایش نیز نگاه ویژه ای به اکران این فیلم داشت. متاسفانه فقط در ۱۰ سالن سینمایی سیستم نمایش متناسب با تکنولوژی ساخت این فیلم را داریم، اما با همکاری آقای مجیدی توانستیم که این فیلم را در بیشترین سینماهای کشور به نمایش درآوریم.

مدیر پخش فیلم «محمد رسول الله(ص)» در پایان سخنان کوتاهش بیان کرد: علاوه بر این با هزینه بنیاد مستضعفان و همکاری سازمان سینمایی ۱۲۰ سالن سینما در مناطق بدون سینما شناسایی و تجهیز شد و فیلم در آن‌ سینماها هم به نمایش درخواهد آمد.