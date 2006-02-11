منشا اهانت به پيامبر را بايد در كينه هاي تاريخي صهيونيست جستجو كرد

حجت الاسلام حسين غزالي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه اقداماتي از اين قبيل باعث برانگيخته شدن احساسات مسلمانان خواهد شد و جز اين ثمري براي دشمنان ندارد.

مدير مسئول سابق روزنامه خراسان اظهار داشت: متاسفانه و طبق معمول ريشه اين قضايا صهيونيست ها و تحريكات لابي هاي صهيونيستي است و با توجه به نفوذ سياسي و اقتصادي آنها و نيز كينه هاي تاريخي صهيونيست ها نسبت به اسلام، اين گونه اقدامات هميشه قابل پيش بيني است.

غزالي با بيان اينكه دنياي اسلام و مسلمانان همواره بايد براي دفع توطئه هايي اينچنين آمادگي داشته باشند، افزود: مي توان با تبليغات اصولي، شناسايي جلوه هاي ناشناخته اسلام را به جهانيان ميسر ساخت و با شناساندن صحيح اين دين، تبليغات مغرضانه و مداوم دشمنان اسلام را نقش بر آب كرد.

وي اضافه كرد: با توجه به نظر تاريخي امام خميني (ره) در مورد سلمان رشدي مراجع تقليد نيز مي توانند در خصوص توهين به مقدسات و تكرار حكم تاريخي حضرت امام، نظر بدهند.

غزالي خاطرنشان كرد:جاي بسي تاسف است كه برخي از جريانات افراطي اسلامي همانند گروه بن لادن، راه مقابله با اين تهاجمات را در اقدامات تروريسمي و تخريب متقابل ديگر اديان مي دانند كه اين قبيل برخوردها مي تواند ريشه اختلاف ميان اديان را تشديد كند.