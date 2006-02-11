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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۸:۲۱

يك روزنامه نگار در گفت و گو با "مهر ":

منشا اهانت به پيامبر را بايد در كينه هاي تاريخي صهيونيست جستجو كرد

مدير مسئول سابق روزنامه خراسان با اشاره به جسارت برخي مطبوعات غربي به ساحت مقدس پيامبر اكرم ، گفت :با توجه به كينه هاي تاريخي صهيونيست ها نسبت به اسلام، اين گونه اقدامات هميشه قابل پيش بيني است.

حجت الاسلام حسين غزالي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: متاسفانه اقداماتي از اين قبيل باعث برانگيخته شدن احساسات مسلمانان خواهد شد و جز اين ثمري براي دشمنان ندارد.

مدير مسئول سابق روزنامه خراسان اظهار داشت: متاسفانه و طبق معمول ريشه اين قضايا صهيونيست ها و تحريكات لابي هاي صهيونيستي است و با توجه به نفوذ سياسي و اقتصادي آنها و نيز كينه هاي تاريخي صهيونيست ها نسبت به اسلام، اين گونه اقدامات هميشه قابل پيش بيني است.

غزالي با بيان اينكه دنياي اسلام و مسلمانان همواره بايد براي دفع توطئه هايي اينچنين آمادگي داشته باشند، افزود: مي توان با تبليغات اصولي، شناسايي جلوه هاي ناشناخته اسلام را به جهانيان ميسر ساخت و با شناساندن صحيح اين دين، تبليغات مغرضانه و مداوم دشمنان اسلام را نقش بر آب كرد.

وي اضافه كرد: با توجه به نظر تاريخي امام خميني (ره) در مورد سلمان رشدي مراجع تقليد نيز مي توانند در خصوص توهين به مقدسات و تكرار حكم تاريخي حضرت امام، نظر بدهند.

غزالي خاطرنشان كرد:جاي بسي تاسف است كه برخي از جريانات افراطي اسلامي همانند گروه بن لادن، راه مقابله با اين تهاجمات را در اقدامات تروريسمي و تخريب متقابل ديگر اديان مي دانند كه اين قبيل برخوردها مي تواند ريشه اختلاف ميان اديان را تشديد كند.

مدير مسئول هفته نامه خبرنگار در پايان تصريح كرد: مسلما چنين اقداماتي از پيش محكوم است و در داخل كشور نيز روند محكوميت اين اقدامات بايد به گونه اي باشد كه هم اقتدار و شكوه اسلام به جهانيان نشان داده شود و هم بهانه اي براي تخريب مجدد اين دين مبين ايجاد نشود.

کد مطلب 288603

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