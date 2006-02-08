عاملان اهانت به ساحت پيامبر اسلام (ص) به دنبال ايجاد زمينه براي جنگ هاي صليبي جديد هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت،سيد عبدالعزيز حكيم تصريح كرد كه "اين اهانت ها به سمبلهاي بشريت قابل تحمل نيست."

وي در عين حال اهانت رسانه هاي غربي به ساحت مقدس پيامبر عظيم الشان اسلام(ص) را به شدت محكوم كرد.



سيدعبدالعزيز حكيم بر ضرورت اينكه دولت جديد عراق روابط اين كشور را در مسير مثبت با جامعه بين الملل و كشورهاي همسايه توسعه بخشد، تاكيد كرد.



اظهارات حكيم در مسجد الخلافي درمركز بغداد به مناسبت گراميداشت عاشوراي حسيني ايراد شد.



حكيم گفت : دولت آتي بايد براي تحقق حاكميت كامل، اجراي قانون اساسي، عملي كردن سيستم فدرالي براي تمام عراق بر اساس قانون تلاش كند.



روزنامه دانماركي يولاند پوستن ماه سپتامبر 12 كاريكاتوري كه ساحت مقدس پيامبر نور و رحمت مسلمانان را مورد اهانت قرار داده بود، منتشر كرد و اين اقدام توسط چندين روزنامه و نشريه در سراسر اروپا تكرار شد.

اقدامات موهن نشريات غربي تظاهراتهاي گسترده اي را در جهان اسلام و ميان اقليت مسلمان سراسر جهان به وجود آورد و ستاد تحريم محصولات دانماركي در كشورهاي اسلامي تشكيل شد.

مسلمانان سراسر جهان توهين به ساحت پيامبر(ص) را اهانت به مقدسات محسوب كرده و دين اسلام نيز هر گونه تصويرپردازي از پيامبر و الله را ممنوع اعلام كرده است.

