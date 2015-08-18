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۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

سرپرست شبکه بهداشت ثلاث باباجانی:

ثلاث باباجانی فاقد پزشک متخصص است/ کمبود نیروی انسانی داریم

ثلاث باباجانی فاقد پزشک متخصص است/ کمبود نیروی انسانی داریم

کرمانشاه- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث و باباجانی گفت: شهرستان ثلاث باباجانی از داشتن پزشکان متخصص محروم است و مردم در مواقع نیاز مجبور به خروج از شهرستان هستند.

مهرداد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان ثلاث باباجانی با داشتن جمعیت ۳۵ هزار نفری از داشتن پزشک متخصص محروم است و بیماران برای این مهم مجبور به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان شده و این امر مشکلات بسیاری برای آنها ایجاد می‌کند.

وی پیرامون وضعیت بیمارستان در حال احداث ثلاث باباجانی گفت: بر اساس برنامه‌ها قرار بود فاز نخست این بیمارستان سال گذشته به انجام برسد اما با مشکلات به وجود آمده از سوی پیمانکار هنوز فاز نخست آن اجرایی نشده است.

رستمی کمبود نیروی انسانی و نداشتن پزشک متخصص را از مهمترین مشکلات حوزه درمان شهرستان ثلاث باباجانی عنوان کرد و گفت: بیشتر نیروهای ما غیر بومی هستند و با توجه به مشکلات موجود درخواست انتقالی به دیگر مناطق را ارائه دادند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث باباجانی در ادامه بیان کرد: متاسفانه این شهرستان ساختمان شبکه بهداشت و درمان ندارد و ما نیز در یک مرکز بهداشتی درمانی انجام وظیفه می‌کنیم.

وی پزشک زنان و جراح عمومی و داخلی را از بیشترین رشته‌های مورد نیاز در شهرستان ثلاث باباجانی عنوان کرد و گفت: خوشبخاته پایگاه‌های بهداشتی ما در سطح روستا پوشش درمانی را انجام می‌دهند و مشکل ما کمبود نیروی متخصص است.

کد مطلب 2886098

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