به گزارش خبرگزاری مهر، «ایران و سازمان سیا» (بازنگری در سقوط دولت مصدق) تالیف «داریوش بایندر» و ترجمه «بهمن سراحیان» در چهل و هفتمین نشست خانه نقد کتاب با حضور بهمن سراحیان در سرای اهل قلم نقد می شود.

در نشست نقد و بررسی این کتاب، کاوه بیات، داریوش رحمانیان و علی موذنی حضور دارند.

این کتاب در ۸ فصل و بر اساس اسناد، مکتوبات، تحلیل ها و گزارش های ثبت شده، عوامل منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را مورد بررسی قرار می دهد.

کتاب «ایران و سازمان سیا»، چهارشنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ نقد می شود.