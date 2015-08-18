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۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۵۶

با حضور مترجم در سرای اهل قلم؛

کتاب «ایران و سازمان سیا» بررسی می‌شود

کتاب «ایران و سازمان سیا» بررسی می‌شود

کتاب «ایران و سازمان سیا» (بازنگری در سقوط دولت مصدق) ۲۸ مردادماه در سرای اهل قلم مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایران و سازمان سیا» (بازنگری در سقوط دولت مصدق) تالیف «داریوش بایندر» و ترجمه «بهمن سراحیان» در چهل و هفتمین نشست خانه نقد کتاب با حضور بهمن سراحیان در سرای اهل قلم نقد می شود.

در نشست نقد و بررسی این کتاب، کاوه بیات، داریوش رحمانیان و علی موذنی حضور دارند.

این کتاب در ۸ فصل و بر اساس اسناد، مکتوبات، تحلیل ها و گزارش های ثبت شده، عوامل منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را مورد بررسی قرار می دهد.

کتاب «ایران و سازمان سیا»، چهارشنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ نقد می شود.

کد مطلب 2886157

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