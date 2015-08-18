کشورهای منطقه پای آمریکا و غرب را به مذاکرات ۶+۱ باز نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس محمد دهقان در نطق میان دستور خود ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع)، گفت: این روزها مصادف با سالگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز پس از سالها تحمل رنج و اسارت به کشور است.

وی با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی مهم خود در روز گذشته تصریح کردند آمریکایی‌ها می خواهند از توافقی که هنوز نه در ایران و نه در آمریکا تکلیفش معلوم نشده است، وسیله‌ای برای نفوذ در ایران بسازند.

وی ادامه داد: آمریکا که به واسطه انقلاب اسلامی به تدریج نفوذ خود را در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از دست داده است و با گسیل نیروهای نظامی و تصرف عراق، افغانستان و تشکیل طالبان، القاعده، داعش و تربیت نیروهای خشن وحشی و ایجاد جنگ نیابتی و با وجود میلیاردها دلار هزینه نتوانسته مانع افول قدرت خود شود.

وی افزود: آمریکا همچنین نمی‌تواند امنیت اسرائیل را در برابر قدرت مقاومت حزب‌الله لبنان و رزمندگان فلسطین تضمین نماید، بنابراین تنها راه حل خود را در مهار ایران و قدرت منطقه‌ای آن از طریق ایجاد اختلاف و نفوذ در کشور جستجو می‌کند.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: نمی‌توان تصور نفوذ آمریکا را در ایران یا هر کشور دیگری به ذهن متبادر کرد، مگر اینکه برخی افراد یا جریانات در داخل کشور به دلیل سادگی یا وادادگی و شیفتگی در برابر غرب این نفوذ را تسهیل کنند.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال در زمانی که یکی از وزرای دولت اصلاحات از همین مجلس رای اعتماد گرفت، چه کسی تصور می‌کرد این فرد روزی لباس نوکری انگلیس و آمریکا را به تن کند.

دهقان تاکید کرد: زمانی که تعدادی در مجلس ششم ادعای دفاع از حقوق ملت را می‌کردند و به همین بهانه نظام اسلامی را به باد ناسزا می‌گرفتند، چه کسی می‌توانست بگوید این افراد روزی در خدمت سرویس‌های امنیتی انگلیس و آمریکا قرار می‌گیرند و از رسانه‌های خارجی علیه منافع ملت ایران سخن‌پراکنی می‌کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: امروز دهها نفر از فعالان سیاسی در دولت‌های گذشته از وزیر و وکیل گرفته تا تعدادی از مدعیان فهم سیاسی در خدمت سرویس‌های امنیتی دشمنان این ملت و هم‌پیاله منافقین در آمریکا و اروپا هستند.

عضو کمیسیون قضایی گفت: این موارد جز در اثر اعمال نفوذ غرب در برخی از شخصیت‌های دارای ضعف نفس اتفاق نیفتاد و اکنون همه ما و همه جریانات سیاسی و مسئولان باید این هشدار رهبر انقلاب را جدی بگیرند و مراقب نفوذ دشمنان و تاثیرگذاری در مقدرات کشور باشند.

وی به وزارت خارجه توصیه کرد در مذاکرات پیش رو که با کشورهای همسایه تحت عنوان ۶+۱ پیش‌بینی شده است مراقبت کنند که آمریکا در این مذاکرات دخالتی نداشته باشد و کشورهای منطقه پای آمریکا و سایر حامیان غربی خود را به مذاکرات باز نکنند.

دهقان، مهمترین موضوع کشور را توافق هسته‌ای خواند و گفت: از همه کسانی که با تلاش‌های شبانه‌روزی خود امکان دستیابی ملت ایران را به فناوری هسته‌ای فراهم کرده‌اند، تشکر کرده و یاد شهدایی که در مسیر رساندن ملت ایران به این جایگاه جهانی به شهادت رسیده‌اند را گرامی می‌دارم.

وی ادامه داد: از تیم مذاکره کننده هسته‌ای که در طول ۲۳ ماه گذشته برای احقاق حق ملت ایران تلاش کردند، نیز تشکر می‌کنم.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اظهارات برخی مقامات وزارت خارجه مبنی بر اینکه تصویب متن برجام در مجلس به دلیل تثبیت تعهداتی که در توافق آمده به مصلحت نیست، گفت: اینجانب با اینکه کاملا با این نظر موافق هستم، معتقدم با توجه به تعهدات فراوانی که این توافقنامه برای ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۵ سال، ۱۰ سال و ۸ سال بر عهده کشور قرار داده است، به هیچ‌وجه نباید این تعهدات در مجلس به تصویب برسد.

دهقان افزود: اما عدم تصویب آن در مجلس نباید به معنای این باشد که دولت محترم اصول مختلف قانون اساسی را در ارائه لایحه به مجلس نادیده بگیرد.

وی گفت: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. شورای نگهبان نیز در تفسیر این اصل اعلام کرده است هر قرارداد بین‌المللی اگر برای دولت تعهدی ایجاد کند، با هر عنوانی که باشد باید به تصویب مجلس برسد.

دهقان تصریح کرد: طبق اصل ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، بدون مجوز مجلس توافق هسته‌ای فاقد اعتبار است.

وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باید پس از ارائه لایحه، متن برجام را مورد بررسی و منافع و ضررهای آن را کاملا مورد توجه قرار دهد و سپس تصمیم لازم را اتخاذ کند.

دهقان در بخش دیگری از نطق میان دستور خود از اقدامات قوه قضائیه در برخورد با پرونده های فساد اقتصادی به ویژه پرونده‌های بزرگ فساد تشکر کرد و گفت: معتقدم برخورد با مفسدان دانه‌درشت که اموال بیت‌المال را به غارت برده‌اند و به اعتماد مردم خیانت کرده‌اند، تاثیر زیادی در افزایش اعتماد مردم به نظام اسلامی و دستگاه قضایی داشته و خواهد داشت.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه در برخورد با پرونده ۳ هزار میلیاردی و پرونده معاونان رئیس جمهور سابق و برخورد با آقازاده رشوه‌خوار و دلال بزرگ نفتی، امید جدی در مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس همچنین از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست به تاکیدات رهبر انقلاب و درخواست مردم توجه کرده و هر چه زودتر مصوبه مجلس را در خصوص رسیدگی به اموال مسئولان به قانون تبدیل کند.

وی در بخش دیگری از نطق خود از قوه قضائیه تقاضا کرد با متخلفان موسسه مالی میزان بر اساس قانون برخورد کند.

دهقان گفت: مطابق برخی اطلاعات، ۱۳۵۰ میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در تصرف ۱۷ نفر قرار دارد و ۱۲۵ میلیارد تومان مربوط به بدهی یکی از مقامات سابق قوه قضائیه است.

نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح کرد: انتظار مردم از قوه قضائیه این است که بدون اغماض این ۱۳۵۰ میلیارد تومان را از افراد صاحب نفوذ بازستاند و وجوه مزبور را به مردم بیچاره‌ای که با اعتماد به آرم قوه قضائیه روی موسسه میزان و ساختمان مستقر در دادگستری، در این موسسه سپرده‌گذاری کرده اند، بپردازد.

وی ادامه داد: در این جا لازم می‌دانم نسبت به نحوه مدیریت بانک مرکزی که زمینه فروپاشی این موسسه و سایر موسسات مالی را فراهم کرده است، نقد داشته باشم و از ریاست و مدیران بانک مرکزی تقاضا کنم در خصوص موسسات مالی هر اقدامی که به صلاح کشور است را با آرامش و بدون تنش انجام دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس از رئیس جمهور خواست پیشنهاد وزارت کشور و استانداری در خصوص پدیده شاندیز را اجرایی کند و گفت: بر اساس این پیشنهاد هم امکان حفظ حقوق ۱۲۰ هزار سهامدار پدیده فراهم می‌آید و هم زمینه پرداخت حقوق دولتی و حق شهرداری شاندیز ایجاد می‌شود.