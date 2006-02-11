گراهام پل قول داده براي قضاوت دربي به ايران بيايد/ تصميم گيري در مورد دربي فراتر از فدراسيون فوتبال صورت مي گيرد

سيد رضا غياثي با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : كميته داوران ازحدود يك ماه پيش مذاكرات خود را از طريق دكترغفاري رئيس كميته روابط بين الملل فدراسيون فوتبال و درخلال ديدارپلي آف تيم هاي بحرين و ترينيداد توباگو درمنامه با گراهام پل كه قضاوت اين ديداررا برعهده داشت ، آغازكرد و اين داورانگليسي درهمان مقطع اعلام كرد علاقمند است تا براي نزديك ترين ديدارآينده دو تيم به ايران بيايد.

غياثي اضافه كرد : درتماسي كه به تازگي دكترغفاري با گراهام پل داشتند ، ايشان آمادگي خود را براي قضاوت اين مسابقه اعلام كردند وخواستاردرخواست رسمي فدراسيون فوتبال ايران از فدراسيون فوتبال انگليس شده است و با توجه به روابط دوستانه في ما بين تصورنمي كنم مشكلي درزمينه حضوروي در ايران وجود داشته باشد و به احتمال فراوان قضاوت دربي استقلال و پرسپوليس را گراهام پل برعهده خواهد داشت .

رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال با بيان اينكه اين كميته داوران ديگري را نيز براي قضاوت دربي مد نظر دارد تصريح كرد : گراهام پل تنها گزينه براي قضاوت دربي نيست و داوران بزرگ ديگري نظيرهربرت فندل آلماني، فرانك دبليكي بلژيكي و موجتوگونزالس اسپانيايي نيز ازجمله گزينه هاي خارجي مورد نظر كميته داوران براي قضاوت دربي به شمارمي روند .

وي در مورد اينكه آيا داوران ايراني شانسي براي قضاوت دربي پايتخت خواهند داشت يا نه گفت : با وجود اينكه در اين زمينه علاقمندي هايي از سوي برخي داوران و مطبوعات وجود داشته ولي مرجع تصميم گيرنده در خصوص ديدارحساس استقلال و پرسپوليس فراتر از فدراسيون فوتبال و برعهده شوراي تامين استان است و هنوز چراغ سبزي درمورد اينكه اين ديدار را داوران ايراني قضاوت كنند ، نشان داده نشده است .

وي در بخش ديگري از سخنان خود پيرامون همكاري كميته داوران و كميته مبارزه با دوپينگ درمعرفي بازيكنان مشكوك به دوپينگ اظهار داشت : فيفا به كليه نهادهاي زيرمجموعه خود درخصوص كمك به مبارزه با دوپينگ تاكيد كرده است و خواستارهمكاري تمامي ارگانها در زمينه محو معضل دوپينگ ازفوتبال شده است .

غياثي يادآور شد : با توجه به نزديكي كه داوران در زمين مسابقه با بازيكنان دارند و مي توانند رفتارهاي غيرطبيعي بازيكنان را تشخيص دهند و موارد مشكوك را به ماموران ستاد مبارزه با دوپينگ معرفي كنند ، اين همكاري در جهت پاكسازي محيط ورزش كشور از دوپينگ بسيارمفيد است و به همين جهت درجلسه كه به همين منظوربا دكتر شريف رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراسيون فوتبال داشتيم هماهنگي هاي لازم در اين زمينه انجام داديم و اميدوارم داوران فوتبال كشوربتوانند در كنار وظيفه خود در اجراي عدالت در زمين مسابقه به داشتن محيطي پاك در فوتبال كشور به كميته مبارزه با دوپينگ كمك كنند .