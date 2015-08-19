پاداش یک میلیارد دلاری بنیاد پهلوی به عاملان كودتای ۲۸ مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، در کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ افراد زیادی چه ایرانی و چه خارجی دخیل بودند و شاه که همواره خود را مدیون آنان می‌دانست، تا آنجا که در توان داشت به اینگونه افراد کمک‌های زیادی کرد.

سفیران آمریکا و انگلیس و افسران عالی رتبه خارجی از این خوان یغما بی نصیب نماندند و میلیون‌ها دلار از بیت المال ملت به جیب آنها رفت. رسوایی از این بذل و بخشش و غارتگری به جایی رسید که موضوع آن در کمیسیون تحقیق سنای آمریکا مطرح شد.

طی تحقیقاتی که به عمل آمد، معلوم شد که تنها در سال ۱۹۶۲ مبلغ ۱۵۹ میلیون دلار از درآمد نفت ایران و کمک‌های دولت آمریکا، به حساب بنیاد پهلوی در بانک‌های سوئیس ریخته شده و از آن حساب مبالغی به افراد مورد نظر پرداخت شده است.

تعدادی از کودتاچیان چماقدار در میدان توپخانه

مجله آمریکایی «نیشن» با استناد به مدارک مورد تایید «سوکمیسیون» سنای آمریکا، صورت چند فقره از چک‌هایی را که از حساب بنیاد پهلوی در «یونیون بانک» سویس در ژنو به وابستگان محمدرضا شاه و دیگران پرداخت شده بود، زیر عنوان «افسانه یک میلیارد دلاری» منتشر کرد. در این صورت حساب چک‌هایی که به نام اشخاص مختلف صادر و پس از وصول از حساب بنیاد پهلوی کسر شده، دیده می‌شود.

در گزارش این مجله آمده است: خارجیانی که نامشان در صورت حساب ذکر شده، کسانی هستند که در فعالیت‌های سیا در سال ۱۹۵۳ برای سقوط مصدق و بازگرداندن شاه به سلطنت دست داشته‌اند. مشخص‌ترین این افراد، لویی هندرسن سفیر آمریکا در تهران، آلن دالس رئیس سیا و سلدن شاپین سفیر آمریکا بعد از هندرسن هستند. افراد دیگری از قبیل هنری لوس صاحب سابق مجله تایم ـ لایف، جوزف آلن سفیر سابق آمریکا در ایران، پیگات دریادار انگلیسی، ویلیام وارن رئیس سابق اصل ۴ در ایران، دیوید راکفلر برادر فرماندار پیشین نیویورک، ژنرال پی‌یر معاون فرماندهی نیروی هوایی انگلستان و یکی دو تن دیگر که شناخته نشدند، نیز از پاداش گیرندگان هستند. برخی از اسناد مرتبط با این پاداشها نیز در مجله بهارستان منتشر شده است.

در این مجله الكترونیكی همچنین غیرمردمی‌ترین انقلاب تاریخ یعنی همان انقلاب سفید دوران پهلوی به روایت عكس و سند مورد بازخوانی قرار گرفته است.

بر این اساس کارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان و حتی كاسبان و اصناف در حركتی نمایشی و تظاهرات اجباری به خیابانها كشیده می‌شدند تا مثلاً انقلاب شاه و ملت و یا همان رفراندم ششم بهمن را گرامی بدارند. حتی مقامات بلندپایه حکومتی هم به نمایشی بودن و غیرمردمی بودن چنین نمایش اذعان داشتند. انقلابی که بر عکس تمام جهان انقلابی دولت ساخته بود و شاه ادعا می‌کرد که با تفویض اصلاحات شش گانه‌اش انقلابی در همه ابعاد زندگی مردم چه کشاورز و چه شهرنشین و چه کارگر پدید آورده است.

اسناد مربوط به پاداش‌های برخی از عوامل داخلی و خارجی این كودتا به مناسبت شصت و دومین سالگرد كودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و در صد و چهل و نهمین ماهنامه الكترونیكی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر شده است.