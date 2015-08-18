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۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

مدیرعامل شرکت رسانه‌ای ذی‌قار:

رسانه‌های اسلامی نسبت به رعایت اصول حرفه‌ای اهتمام داشته باشند

رسانه‌های اسلامی نسبت به رعایت اصول حرفه‌ای اهتمام داشته باشند

مدیرعامل شرکت رسانه ای ذی قار از کشور عراق گفت: شرکت‌ها و موسسات رسانه‌ای برای اثرگذاری در جامعه و جذب مخاطبان باید اصول تخصصی و حرفه ای را به خوبی رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری هشتمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی، صبری السعدی در جلسه کمیسیون موسسات تولیدی و خدمات رسانه‌ای در سخنانی اظهار داشت: برگزاری مجمع عمومی اتحادیه در شرایط کنونی، بسیار مناسب و تاثیرگذار خواهد بود.

وی بر ضرورت همدلی و هماهنگی هرچه بیشتر رسانه های اسلامی تاکید کرد و گفت: افزایش تعامل و ارتباط رسانه ها و حضور اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در کشورهای مختلف، ضمن ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت، می تواند در تولید برنامه های مناسب نیز اثرگذار باشد.

مدیرعامل شرکت ذی قار در ادامه افزود: شبکه های تلویزیونی در کشورهای اسلامی عمده برنامه های خود را از موسسات و شرکت های معتبر رسانه ای تهیه و پخش می کنند، از این رو اتحادیه باید نسبت به ارتقاء جایگاه این موسسات و حمایت از آنها اهتمام ویژه ای داشته باشد.

وی در پایان با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از شرکت ها و موسسات رسانه ای، برنامه ها و محصولات با کیفیت پایین تولید می کنند و از فعالیت تخصصی و حرفه ای فاصله گرفته اند، تصریح کرد: برای جذب مخاطبان و اثرگذاری در جامعه، باید اصول حرفه ای ساخت و تولید برنامه ها در موسسات رسانه ای رعایت شود.

کد مطلب 2886323

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