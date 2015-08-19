تخریب مساجد توسط داعش اسلام را از بین نخواهد برد

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد روز جهانی مسجد عنوان کرد:‌ مساجد سنگرهای ما هستند و به فرموده امام راحل باید این سنگرها را حفظ کنیم. ما مسلمانان بهترین جایی که می توانیم دور هم جمع شویم، عبادت کنیم و به تعامل، ‌ وحدت و تصمیم دسته جمعی با هم برسیم، ‌مسجد است.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه و آتش زدن مسجدالاقصی تا کشتار داعش در منطقه و تخریب مساجد گفت: هر دو رفتارهای غیرانسانی دارند اما تصور می‌کنند اگر مساجد را حذف و تخریب کنند ما شکست می‌خوریم، درحالی که ما باز هم مساجد دیگری می‌سازیم و دوباره دور هم جمع خواهیم شد، بنابراین با تخریب مساجد ما سالم خواهیم ماند و وحدتمان خدشه دار نشده و تزلزلی در اسلام ایجاد نمی‌شود.

عزیزی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش چنین جنایاتی را مرتکب شدند اما هیچ زمان به نتیجه نرسیدند، یادآور شد: این کارها به تقویت قوای داعش و صهونیسم در منطقه نخواهد افزود چرا که مسلمانان واقعی را از بین نمی‌برد.

وی درباره کارکرد مسجد در وحدت‌بخشی و مقابله با فرقه‌های انحرافی گفت: مساجد باید از حالت سنتی خود خارج شوند تا این کارکردها را به خوبی حفظ کنند، بنده معتقد هستم که ما در مساجد نباید تنها به سخنرانی و روضه‌خوانی بپردازیم بلکه باید طوری باشد که مساجدمان محل شادی‌هایمان باشد، یعنی سالنی برای جشن‌ها و مراسم‌های عروسی - با حفظ حرمت مسجد - داشته باشیم تا جوانان از مساجد به خانه‌های بخت بروند.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: مسجد به معنای واقعی باید یک مکان فرهنگی، ورزشی و مذهبی باشد و تنها به مسائل مذهبی نپردازد بنابراین مساجد تنها مکان روضه‌خوانی و عبادت نیست.

وی مهمترین ویژگی‌های یک مسجد پویا را خروج آن از حالت سنتی و تبدیل شدن به مکان عبادی به روز دانست و گفت: در حکومت اسلامی پویا باید مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز در مساجد مطرح شود بنده به عنوان یک نماینده مجلس برای کارهای عمرانی می‌توانم هزینه کنم اما برای فعالیت‌های فرهنگی جاری خیر و این خیلی بد است! به ویژه اینکه باید اعتباری برای فرهنگ و مسائل اجتماعی افزایش یابد و تحولاتی در مساجد برای خروج از حالت سنتی و افزایش جذابیت‌ها برای همه اقشار و گروه‌های سنی صورت گیرد.