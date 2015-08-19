۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۵۳

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

تخریب مساجد توسط داعش اسلام را از بین نخواهد برد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تخریب مساجد توسط داعش و تروریست‌ها دشمنان را به اهداف شومشان نزدیک نخواهد کرد بلکه هر چه آنها مسجد از بین ببرند، مساجد توسط مؤمنان آبادتر خواهد شد.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد روز جهانی مسجد عنوان کرد:‌ مساجد سنگرهای ما هستند و به فرموده امام راحل باید این سنگرها را حفظ کنیم. ما مسلمانان بهترین جایی که می توانیم دور هم جمع شویم، عبادت کنیم و به تعامل، ‌ وحدت و تصمیم دسته جمعی با هم برسیم، ‌مسجد است.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه و آتش زدن مسجدالاقصی تا کشتار داعش در منطقه و تخریب مساجد گفت: هر دو رفتارهای غیرانسانی دارند اما تصور می‌کنند اگر مساجد را حذف و تخریب کنند ما شکست می‌خوریم، درحالی که ما باز هم مساجد دیگری می‌سازیم و دوباره دور هم جمع خواهیم شد، بنابراین با تخریب مساجد ما سالم خواهیم ماند و وحدتمان خدشه دار نشده و تزلزلی در اسلام ایجاد نمی‌شود.

عزیزی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش چنین جنایاتی را مرتکب شدند اما هیچ زمان به نتیجه نرسیدند، یادآور شد: این کارها به تقویت قوای داعش و صهونیسم در منطقه نخواهد افزود چرا که مسلمانان واقعی را از بین نمی‌برد.

وی درباره کارکرد مسجد در وحدت‌بخشی و مقابله با فرقه‌های انحرافی گفت: مساجد باید از حالت سنتی خود خارج شوند تا این کارکردها را به خوبی حفظ کنند، بنده معتقد هستم که ما در مساجد نباید تنها به سخنرانی و روضه‌خوانی بپردازیم بلکه باید طوری باشد که مساجدمان محل شادی‌هایمان باشد، یعنی سالنی برای جشن‌ها و مراسم‌های عروسی - با حفظ حرمت مسجد - داشته باشیم تا جوانان از مساجد به خانه‌های بخت بروند.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: مسجد به معنای واقعی باید یک مکان فرهنگی، ورزشی و مذهبی باشد و تنها به مسائل مذهبی نپردازد بنابراین مساجد تنها مکان روضه‌خوانی و عبادت نیست.

وی مهمترین ویژگی‌های یک مسجد پویا را خروج آن از حالت سنتی و تبدیل شدن به مکان عبادی به روز دانست و گفت: در حکومت اسلامی پویا باید مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز در مساجد مطرح شود بنده به عنوان یک نماینده مجلس برای کارهای عمرانی می‌توانم هزینه کنم اما برای فعالیت‌های فرهنگی جاری خیر و این خیلی بد است! به ویژه اینکه باید اعتباری برای فرهنگ و مسائل اجتماعی افزایش یابد و تحولاتی در مساجد برای خروج از حالت سنتی و افزایش جذابیت‌ها برای همه اقشار و گروه‌های سنی صورت گیرد.

