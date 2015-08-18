نوه یک بازیگر به قتل رسید

خبرآنلاین نوشت: جسد ادنا هاینز نوه ۳۳ ساله مورگان فریمن بازیگر سرشناس و کهنه‌کار سینمای هالیوود در حالی که به نظر می‌رسد با ضربه چاقو به قتل رسیده است، یکشنیه ۲۵ مرداد(۱۶ اوت) در خیابان منهتن پیدا شد.

پلیس پس از یک تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی در ساعت ۳ بامداد دریافت که ادنا هاینز با چندین زخم چاقو در سینه‌اش در خیابان افتاده است. پس از انتقال به بیمارستان مشخص شد که او جان خود را از دست داده است.

پلیس در این رابطه تا کنون یک مرد ۳۰ ساله را در مقابل آپارتمان مقتول بازداشت کرده است.

فریمن پس از شنیدن خبر درگذشت ادنا گفت : «دنیا دیگر قادر به شناخت استعداد و قریحه هنری او، و اینکه چه چیز‌هایی برای ارائه داشت، نخواهد بود.»

هاینز به تحصیل در رشته بازیگری پرداخته بود و به تدریس این رشته به جوانان می‌پرداخت. او نوه نخستین همسر مورگان فریمن بود.

تا کنون درباره قتل او کسی متهم نشده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.