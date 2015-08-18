به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمحمد صاحبکار خراسانی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال مالی ۹۳ مشمول معافیت‌های مالیاتی ماده ۳ قانون بوده و درآمد اظهاری آنها در اظهارنامه مالیاتی کمتر از دو میلیارد تومان بوده، می‌توانند از کمک‌های بلاعوض معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور استفاده کنند.

وی گفت: با توجه به اهمیت نظم مالی در شرکت‌های دانش بنیان، استفاده از حسابرس مالی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور در ابتدای فرآیند دريافت معافيت مالياتی به تمامی شرکت‌های با درآمد بالای ۴۰۰ میلیون تومان ابلاغ شده بود و شرکت‌های با درآمد کمتر از این رقم نیز در صورت استفاده از حسابرس می‌توانستند از کمک‌های بلاعوض معاونت استفاده کنند.

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: اما با توجه به اهمیت این موضوع کمک‌های بلاعوض به شرکت‌های مورد نظر تا سقف درآمد ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: نحوه استفاده از این کمک‌های بلاعوض از طریق مراجعه به کارگزاران مالیاتی خواهد بود و شرکت‌های مشمول این خدمات لازم است قرارداد حسابرسی خود را به همراه گزارش حسابرس به کارگزار مالیاتی ارائه کنند تا در صورت تائید اسناد شرکت، مبلغ مورد نظر از طریق معاونت به حساب شرکت‌های متقاضی واریز شود.

صاحبکار گفت: جمع بندی نهایی اظهارنامه‌های مالياتی شرکت‌ها در سال مالی ۱۳۹۳ در حال پیگیری است. در این مرحله شرکت‌هایی که فرآیندهای گذشته را در زمان مقرر طی کرده‌اند لازم است اظهارنامه مالیاتی خود را به کارگزاران مالیاتی مربوط ارائه کنند تا بررسی نهایی جهت رعایت موارد از پیش تعیین شده همچون تفکیک کالاها و خدمات دانش‌بنیان و تاریخ تائیدیه کارگروه برای شرکت‌ها انجام پذیرد.

وی افزود: پس از این مرحله شرکت‌هایی که اصول مشخص را رعایت کرده باشند به سازمان امور مالیاتی معرفی شده تا همچون سال گذشته فرآیند اعطای معافیت دانش بنیان برای آنها اعمال شود.