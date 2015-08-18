طوماری که برای کارمندان استقلال دردسر ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو هفته قبل خبر رسید که کارمندان باشگاه استقلال طوماری در اعتراض به اسپانسر باشگاه استقلال نوشته و آن را امضا کرده‌اند و خبر آن را به رسانه‌ها داده‌اند؛ موضوع اعتراض این بود که چرا باشگاه سه ماه است که حقوق آنها را پرداخت نکرده است.

این خبر بعد از اقدام به خودسوزی کارمند کمپ جلوی درب باشگاه، حسابی برای مسئولان استقلال ناراحت کننده شد و حالا بعد از دو هفته خبر رسیده که اسپانسر باشگاه به بهانه تعدیل نیرو کارمندانی که زیر طومار را امضا کرده بودند را در لیست اخراج قرار داده‌اند.

این اتفاق در حالی رخ داده که اسپانسر باشگاه استقلال سال گذشته هم داعیه تعدیل نیرو داشت اما در نهایت هزینه حقوق‌ها از ۴۰ میلیون تومان به ۱۰۰میلیون تومان در ماه نزدیک شد.