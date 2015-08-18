رعایت مرزها در تئاتر موجب ماندگاری اثر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهداد بلیغ فر ظهر سه شنبه در نشست خبری کارگردان و عوامل اجرایی نمایش «چرکولک» با بیان اینکه امسال نیز همچون سال گذشته که نقش اصلی را در نمایش «دوست من گولاخف» در جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان عهده دار بوده نقش اصلی این نمایش را عهده دار است، اظهار داشت: امسال نیز بازیگر نقش اول عنوان نمایش یعنی «چرکولک» را بازی می کنم.

وی با ابراز خرسندی از اینکه با گروه تئاتر «پژواک» کار می کند، افزود: من خود را متعلق به این گروه می دانم.

بازیگر نمایش «چرکولک» با اشاره به نقش خود در این نمایش، ادامه داد: نقش «چرکولک» نقشی است که باید در عین جذابی ترسناک هم باشد و رعایت این مرز بسیار مهم است چرا که با رعایت آن نقش به خوبی ایفا و موجب ماندگاری اثر می شود.

بلیغ فر افزود: امیدوارم نمایش «چرکولک» همچون «دوست من گولاخف» جریان ساز شود.

بازیگر دیگر نمایش «چرکولک» نیز با بیان اینکه وی نیز در نمایش «دوست من گولاخف» در سال گذشته حضور داشت، عنوان کرد: زندگی کردن با نقش اثر خوبی در اجرای آن دارد و به نحوی باعث تکامل و پیشرفت نقش می شود.

امیر بابا شهابی با اشاره به اینکه امسال از اواسط کار با گروه همراه شده است، افزود: جذابیت نقش باعث شد کار را قبول کنم و تک تک نقش هایم را دوست دارم.

وی با اشاره به نقش خود در این نمایش و اینکه نمایش هم موقعیتی دراماتیک و هم کمدی دارد، گفت: شخصیت های حیوانی را بسیار دوست دارم و باید بیشتر به حیوانات توجه کنیم چرا که به حیوانات ظلم می شود.

این بازیگر تئاتر کودک و نوجوان به مشکلات بازیگران این رشته اشاره و عنوان کرد: اینکه در اکثر ماه های سال بازیگرانن بیکارند و در ماه های نزدیک به جشنواره بطور همزمان چند کار به آنان پیشنهاد می شود یکی از مشکلات است.

باباشهابی ادامه داد: هرچند انتخاب کارها بر عهده بازیگران است اما در این موضوع بازیگر مقصر نیست چرا که در سال پیشنهادات کاری بسیار کم است و از طرفی نیاز به تمرکز برای انجام کارها بطور همزمان باید بیشتر شود.

طراح دکور نمایش «چرکولک» نیز با بیان اینکه دکور این نمایش کاملا خلاقانه و از زباله های دور ریز انتخاب شده است، گفت: در دکور این نمایش سه استاندارد خلاقیت، کاربردی و فانتزی بودن رعایت شده است.

امید انصاری ادامه داد: استفاده خلاقانه ای از زباله ها در این اثر شده و به طور حتم مشابه کارهای دیگر نیست.

لازم به ذکر است این نمایش داستان پسر بچه نابغه ای را روایت می کند که با زباله های دور ریز یک عروسک سخنگو درست می کند و آن را به خواهر خوانده خود که دختری بازیگوش با شیطنت های مخرب است هدیه می کند اما موفق نمی شود وی را از کارهایش باز دارد و دختر بچه در ادامه داستان دچار ماجراهایی می شود که چرکولک یکی از این بحران هاست و ...