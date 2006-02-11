مراكز جديد متقاضي عضويت در شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو معرفي شدند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، مجموعه آزمايشگاههاي پارك علم و فناوري خراسان، آزمايشگاه آناليز مواد 2، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت، مجموعه آزمايشگاههاي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و مجموعه آزمايشگاههاي پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي از آزمايشگاه هاي متقاضي عضويت در شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو هستند.
همچنين آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) دانشكده فني ومهندسي دانشگاه تبريز، مجموعه آزمايشگاههاي شركت آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعههاي خودرو (ايتراك)، مجموعه آزمايشگاهي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، بخش تحقيقات گياهان دارويي و آزمايشگاه و شناسايي مواد شركت فرآفن آزمايشگاه هاي متقاضي عضويت در اين شبكه شده اند.
نظر شما