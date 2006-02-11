  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۵۶

مراكز جديد متقاضي عضويت در شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو معرفي شدند

پس از دومين مرحله عضو گيري شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو در شهريور ماه، 8 آزمايشگاه ديگر نيز تا اواسط بهمن سال جاري متقاضي عضويت در شبكه شدند.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، مجموعه آزمايشگاه‌هاي پارك علم و فناوري خراسان، آزمايشگاه آناليز مواد 2، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت، مجموعه آزمايشگاه‌هاي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و مجموعه آزمايشگاه‌هاي پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي از آزمايشگاه هاي متقاضي عضويت در شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو هستند.

همچنين آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) دانشكده فني ومهندسي دانشگاه تبريز، مجموعه آزمايشگاه‌هاي شركت آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعه‌هاي خودرو (ايتراك)، مجموعه آزمايشگاهي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، بخش تحقيقات گياهان دارويي و آزمايشگاه و شناسايي مواد شركت فرآفن آزمايشگاه هاي متقاضي عضويت در اين شبكه شده اند.

کد مطلب 288665

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها