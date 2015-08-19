جزئیات صدور کارت معلولیت/ مناسب سازی ۳۰ درصد اماکن شهری

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شرط صدور کارت های معلولیت تایید کمیسیون های پزشکی مستقر در مراکز بهزیستی است بطوریکه معلولان به تدریج در این کمیسیون ها شرکت کرده و پس از تایید کارت بین المللی صادر می شود.

وی گفت: در مرحله اول برای ۱۵ هزار معلول به صورت آزمایشی کارت معلولیت صادر شد و از این پس نیز برنامه ریزی شده تا برای تمامی معلولان کارت صادر شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار معلول مشمول دریافت کارت معلولیت قرار می گیرند، تاکید کرد: در حال حاضر ۱۷۰ هزار معلول در کمیسیون های تخصصی تایید شده که این افراد بزودی کارت های خود را دریافت می کنند.

به گفته وی، براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا یک سال دیگر برای تمامی معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی و همچنین سایر معلولان نیازمند این کارت صادر شود.

نحوی نژاد افزود: استفاده از معافیت های سربازی، دریافت وام اشتغال، بلیط نیم بهاء هواپیما، آموزش دانشگاهی، سرویس حمل و نقل و... از جمله خدماتی است که با کارتهای معلولیت به معلولان ارائه می شود.

وی در مورد مناسب سازی اماکن و معابر شهری برای استفاده معلولان و سالمندان افزود: براساس اطلاعات جمع آوری شده در حال حاضر فقط ۳۰ درصد معابر و اماکن شهری برای معلولان مناسب سازی شده است و بر همین اساس باید اقدامات موثری از سوی دستگاه ها در این خصوص انجام شود.

نحوی نژاد به فعالیت ستاد مناسب سازی اشاره کرد و اظهار داشت: این ستاد با همکاری سازمان های ذی ربط جلسات خود را برگزار و در راستای مناسب سازی اقدام می کند.