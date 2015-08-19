  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۵:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

جزئیات صدور کارت معلولیت/ مناسب سازی ۳۰ درصد اماکن شهری

جزئیات صدور کارت معلولیت/ مناسب سازی ۳۰ درصد اماکن شهری

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ضمن اعلام آخرین جزییات کارت های معلولیت ، گفت: تمامی معلولان تا اواسط سال آینده صاحب کارت های بین المللی می شوند.

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شرط صدور کارت های معلولیت تایید کمیسیون های پزشکی مستقر در مراکز بهزیستی است بطوریکه معلولان به تدریج در این کمیسیون ها شرکت کرده و پس از تایید کارت بین المللی صادر می شود.

وی گفت: در مرحله اول برای ۱۵ هزار معلول به صورت آزمایشی کارت معلولیت صادر شد و از این پس نیز برنامه ریزی شده تا برای تمامی معلولان کارت صادر شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار معلول مشمول دریافت کارت معلولیت قرار می گیرند، تاکید کرد: در حال حاضر ۱۷۰ هزار معلول در کمیسیون های تخصصی تایید شده که این افراد بزودی کارت های خود را دریافت می کنند.

به گفته وی، براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا یک سال دیگر برای تمامی معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی و همچنین سایر معلولان نیازمند این کارت صادر شود.

نحوی نژاد افزود: استفاده از معافیت های سربازی،  دریافت وام اشتغال، بلیط نیم بهاء هواپیما، آموزش دانشگاهی، سرویس حمل و نقل و... از جمله خدماتی است که با کارتهای معلولیت به معلولان ارائه می شود.

وی در مورد مناسب سازی اماکن و معابر شهری برای استفاده معلولان و سالمندان افزود: براساس اطلاعات جمع آوری شده در حال حاضر فقط ۳۰ درصد معابر و اماکن شهری برای معلولان مناسب سازی شده است و بر همین اساس باید اقدامات موثری از سوی دستگاه ها در این خصوص انجام شود.

نحوی نژاد به فعالیت ستاد مناسب سازی اشاره کرد و اظهار داشت: این ستاد با همکاری سازمان های ذی ربط جلسات خود را برگزار و در راستای مناسب سازی اقدام می کند.

کد مطلب 2886670
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی جان نثاری ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
      0 0
      پاسخ
      همه بحث مناسب سازی در حد تبلیغاته و لاغیر من خودم معلول جسمی حرکتی شدیدهستم همه جا موانع و پله و.....
    • افسانه همتی ۱۴:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام من بیمار ام اسی هستم که به کمک واکر و ویلچر حرکت می کنم مشکل من نداشتن کارت معلولیت است که در واقع منجر به نداشتن پلاک ماشین با ارم معلولیت و نداشتن طرح ترافیک شده از آنجا که فیزیوتراپی من در انجمن واقع در خیابان وصال است لذا بدلیل استفاده از آژانس و صرف هزینه بالا از ادامه زندگی معمولی برخوردار نمی باشم از شما خواهشمندم که راهنمایی نمایید چگونه و دراسرع وقت این کارت را دریافت دارم .ممنون و سپاسگذارم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها