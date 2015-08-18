مرگ روزانه ۹۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور بررسي‌هاي صورت گرفته در حوادث رانندگی پنج سال گذشته (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) نشان مي دهد كه بيشترين آمار تلفات حوادث رانندگي در آخرين ماه تابستان و در زمان اوج سفرهاي تابستاني اتفاق افتاده‌ به نحوي كه مطابق آمارهاي موجود ۱۱ درصد از كل تلفات حوادث رانندگي پنج سال گذشته تنها مربوط به شهريور ماه است.

طي سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳، ۹۷ هزار و ۲۷۲ نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد ۱۰ هزار و ۷۰۶ نفر تنها در ماه شهريور جان باخته‌اند.

بيشترين و كمترين آمار تلفات در شهريور سال‌هاي ۸۹ و ۹۳

در پنج سال گذشته كمترين آمار تلفات حوادث رانندگي با ۱۶ هزار و ۸۷۲ نفر در سال ۱۳۹۲ و بيشترين آن با ۲۳ هزار و ۲۴۹ نفر در سال ۱۳۸۹ ثبت شده است، بر اساس اطلاعات موجود شهريور ماه سال ۱۳۹۳ نيز با يك هزار و ۸۱۷ كشته كمترين و شهريور سال ۱۳۸۹ با دو هزار و ۴۴۹ كشته بيشترين تلفات رانندگي در ماه آخر تعطيلات تابستاني را به خود اختصاص مي دهند.

بر اساس اين گزارش هرچند تلفات حوادث رانندگي در شهريور ماه نسبت به ديگر ماه‌هاي سال رقم بالايي را در برمي گيرد اما طي پنج سال اخير تلفات حوادث رانندگي در شهريور سير نزولي در پيش گرفته (به استثناي سال ۱۳۹۲ كه افزايش جزئي اين آمار را شاهد بوديم) و مطابق با آمار كلي تلفات حوادث رانندگي تعداد كشته ها در شهريور ماه نيز رو به كاهش گذاشته است.