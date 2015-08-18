کاهش دما در سواحل خزر و شمال شرق کشور/دمای پایتخت همچنان ۴۰درجه

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی سه روز آینده در غالب مناطق کشور، آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. برای ارتفاعات البرز نیز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
به گفته وی، طی این مدت در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وقوع رگبار و رعد و برق موقتی و وزش باد در برخی مناطق هرمزگان و جنوب شرق فارس پیشبینی میشود. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز در برخی نقاط شرق و شمال سیستان وزش باد را خواهیم داشت که در منطقه زابل، گاهی با گرد و خاک همراه خواهد بود.
وظیفه اظهار داشت: از اواخر روز پنجشنبه و طی روز جمعه با نفوذ هوای خنک از سمت شمال به کشور و عبور جریانات ناپایدار بتدریج برای استانهای واقع در سواحل شمالی و شمال شرق کشور، کاهش نسبی دما، ابرناکی، بارش باران و وزش باد پیشبینی میشود.
مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران صاف، در بعدازظهر همراه وزش باد، در ارتفاعات افزایش ابر است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت در این روز ۴۰ و ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.
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