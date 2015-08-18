به گزارش خبرگزاری مهر، «ریحانه» چهارشنبه شب باحضور فاطمه گودرزی بازیگر سینما و تلویزیون و دبیر نخستین جشنواره فیلم و عکس مادر روی آنتن می رود.

این برنامه که با حال و هوای ویژه تری نسبت به گذشته پخش می شود به پوشش برنامه های نخستین جشنواره فیلم و عکس مادر اختصاص دارد و طی آن فاطمه گودرزی از اهداف و برنامه های این جشنواره سخن می گوید.

نخستین جشنواره ملی فیلم و عکس مادر با هدف تکریم و ارزش نهادن به جایگاه مادران و نقش مادر به عنوان کلیدی‌ترین عنصر تربیتی در جامعه، ۲۵ مرداد در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرده و تا ۲۹ مرداد به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

آیین افتتاحیه این جشنواره با حضور فاطمه گودرزی بازیگر و دبیر جشنواره، هنگامه قاضیانی بازیگر سینما و جمعی از هنرمندان برگزار شد و طی آن شمسی فضل اللهی به پاس یک عمر فعالیت هنری به عنوان بازیگر و دوبلور و همچنین ایفای نقش مادر در فیلم های مختلف مورد تقدیر قرار گرفت.

برنامه «ریحانه» کاری از گروه خانواده و فرهنگ شبکه دو است که با محوریت زنان موفق و سبک زندگی ایرانی اسلامی تولید و با اجرای آرزو جعفرپور پخش می شود.