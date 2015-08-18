به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «محمد علان» اسیر فلسطینی که چندی پیش به دنبال اعتصاب غذا ۶۰ روزه در زندان های رژیم صهیونیستی به کما رفته بود، به هوش آمد.

بر اساس این گزارش، وی پس از خارج شدن از کما به رژیم صهیونیستی ۲۴ ساعت مهلت داده تا مسأله وی را برای همیشه حل کنند.

لازم به ذکر است که محمد علان از اعضای فعال جنبش جهاد اسلامی و وکیل بوده و ۹ ماه است که به نشانه اعتراض به بازداشت بی دلیل و بدون هیچ اتهام خود اقدام به اعتصاب غذا کرده است و هم اکنون سلامت جسمی وی به خطر افتاده است. بینایی و شنوایی محمد علان به دلیل اعتصاب غذا در روزهای اخیر آسیب جدی دیده است و پزشکان مجبور به دادن تنفس مصنوعی و تزریق برخی مایعات به وی شده اند.