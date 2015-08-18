وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده‌ها به جز منو اکسید کربن و ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه‌ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر ایستگاه گلبرگ با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد ۱۲۵ آلوده ترین منطقه پایتخت است.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای فردای پایتخت حاکی از آسمانی صاف، در بعدازظهر همراه با وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر است. به این ترتیب انتظار می‌رود هوای پایتخت در شرایط سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.